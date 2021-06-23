Sokak hayvanları için kulübe çalışması

Barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına yardımcı olmak için hayvanseverler ile İlkadım Belediyesi iş birliği yaptı. Yapılan ortak çalışma ile imal edilen kulübeler şehirden uzaktaki çeşitli hayvan yaşam alanlarına yerleştirildi.

Yapılan kulübeler Yılanlı Dere mevkisinde bulunan yaşam noktasına, Ata Yolu üzerinde bulunan yaşam noktalarına akabinde de Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hayvan toplama alanı gibi noktalara yerleştirildi. Çalışma kapsamında toplamda 20 adet kulübe sokak hayvanları ile buluşturuldu.



“Can dostlarımız için desteklerimizi esirgemiyoruz”

Yardım ve ulaşım konusunda talepte bulunan hayvan severlerin taleplerine her zaman destek verdiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Dört mevsimin zorlu koşullarının yaşandığı şehrimizde sokak hayvanlarımızın kışın soğuğundan yazın sıcağından korunup, barınabileceği kulübeleri yapan hayırsever vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki taleplerine biz de destek olduk. Beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanlarımız için kulübeler yapıldı. Vatandaşlarımızın rahatsız olmayacağı noktalara yerleştirilen kulübelerimize düzenli olarak mama bırakılacak. Hayvansever vatandaşlarımıza ve derneklerimizin hassas ve duyarlı çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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