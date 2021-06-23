Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Emir T.S. sağ göğüs altından ve her iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.K., N.B. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan S.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan H.K., N.B. ve S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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