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Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın hastanelik oldu

İHA

Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın hastanelik oldu

Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan K. idaresindeki 55 AAP 507 plakalı hafif ticari araç geri geri gelmek isterken yaya Naile Kurt'a (51) çarptı. Kazada yaralanan Naile Kurt, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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