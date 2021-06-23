Samsun Adliyesinde korona aşısı yapıldı

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Samsun Adliyesinde Kovid19 aşısı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma uyarınca, son dönemde aşı olmak isteyip randevu alamayanlar için bugün 10.0016.00 saatleri arasında Samsun Adliyesi savcılık eksi 1 zemin katta aşı muayene odasında isteyenlere randevusuz olarak Biontech aşısı yapıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç aşı yapılan bölümü ziyaret edip bilgi aldı.

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