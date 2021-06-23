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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba ‘kan’ veriyor

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Çarşamba ‘kan’ veriyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Etkinlik çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında kan bağış toplama noktaları kuruldu. İlçenin Zübeyde Hanım Meydanı, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çarşamba İlçe Kaymakamlığı binası önünde kurulan kan bağışı toplama noktalarında, vatandaşların bağışları alındı.
Kan bağış noktalarını ziyaret ederek kan bağışı çağrısında bulunan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, açıklamalarda bulundu. Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde korona virüs hastalığı nedeniyle hayata veda eden Murat Evmek’in anısına kurulan standı ziyaret eden Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve beraberindekiler kan bağışı çağrısı yaptı.
Kızılay’ın yaptığı çalışmanın önemine değinen Kaymakam Şükrü Yıldırım, "Çarşambalılar gerçekten bizim yüz akımız. Her zaman Kızılay’ın bu davetlerine koşa koşa gidiyorlar. Murat Evmek hocamıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

"Kan ihtiyacını bu vesile ile karşılayalım istiyorum"
Kızılay’a kan bağışı yapılması çağrısında bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnşallah anlamlı bir sayıda kan bağışı olur. Hem Kızılay’ın kan stoklarına hem de ülkemizin insanlarına bu şekilde bir fayda sağlamış oluruz" diye konuştu.

İlçeler arasında Çarşamba 1. sırada
Kızılay kan bağışı hakkında ve Samsun ilçeleri arasında Çarşamba’da düzenlenen kan bağışları hakkında bilgi veren Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, ilçenin genel manada önde geldiğini şu ifadelerde dile getirdi: “Kan tek kaynağı insan olan bir ilaçtır. Çarşamba ilçesi kan bağışı noktasında çok duyarlı bir ilçe. Pandemiye rağmen Çarşamba ilçemiz Samsun ilçeleri arasında sayısal anlamda da 1865 yaş arası nüfusun kan bağışı oranında da birinci.”
Konuşmaların ardından program son buldu.

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