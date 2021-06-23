Tekkeköy Belediyesinde aşı seferberliği

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde Korona virüs aşı uygulaması kapsamında Tekkeköy Belediyesinde oluşturulan aşılama noktasında personelin birinci doz aşıları yapıldı.

Tekkeköy Belediyesinde kurulan Kovid19 seyyar aşı istasyonunda işçiler, memurlar, şirket işçileri ve diğer birimlerde çalışanların ilk doz aşıları yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belediyenin üçüncü katındaki terasta kurulan Kovid19 seyyar aşı istasyonunda aşılama işlemini gerçekleştirdi. Bu kapsamda belediyenin çeşitli birimlerinde ve sahada çalışan yaklaşık 150 personelin ilk doz aşıları yapıldı.



Aşı seferberliğine tam destek

Korona virüs ile mücadele için sürdürülen topyekun çalışmalara her türlü desteğin verildiğine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde Korona virüs aşı uygulaması kapsamında oluşturduğumuz aşılama noktasında personelimizi aşılatmaya başladık. Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunun açılması üzerine belediye hizmet binamızda aşılamalar başladı. Hizmet sektöründe çalışan henüz aşı olmamış personelimizin aşı olmasıyla korona virüs yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bir an önce normal hayatımıza devam edebilmemiz için bütün herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Yerinde aşı uygulaması için İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve aşı yapan ekibe teşekkür ederim” dedi.

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