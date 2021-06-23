Sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, YKS sınavlarında öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den üniversiteye girmek için ter dökecek öğrencilere müjdeli haber geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda öğrenciler toplu ulaşımdan her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yararlanabilecek.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Öğrencilerimiz pandemi döneminde okullarından uzak kalarak bu sınava hazırlandılar. Tüm zorluklara rağmen bütün öğrencilerimizin başarılı olacağına inanıyoruz. Sınav günü sınav merkezlerine erişimde sorun yaşanmaması adına toplu taşıma araçlarında gerekli tüm planlamalar yapıldı. YKS nedeniyle ulaşım birimlerimizin vereceği hizmetlerde öğrencilerimize herhangi bir ücret söz konusu değil. Sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrencilerimiz toplu taşımayı ücretsiz kullanacak. Herkesin hayal ettiği bölümü kazanacak puanlar almasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sınavda başarılar diliyorum" dedi.

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