İngiliz dili eğitimi lisansüstü öğrencilerine akademik dürüstlük eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Yaman’ın koordinasyonunda farklı üniversitelerinden başvurulara açık olarak İngiliz dili eğitimi alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere yönelik "İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi" düzenlenecek.

"TÜBİTAKBİDEB 2237A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, 2123 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Program kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden İngiliz dili eğitimi alanında lisansüstü eğitim alan genç araştırmacılara akademik dürüstlük ilkelerine ilişkin güçlü bir farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Eğitimle İngiliz dili eğitimi alanında gelecekte etkin roller üstlenecek akademisyenlerin etik kurallar noktasında istendik bilgi, beceri ve alışkanlıklarla yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca etkinlik kapsamında, akademik dürüstlük ile ilgili temel kavramlar, akademik dürüstlüğü ihlâl eden davranışlar ve etken faktörler, intihal kavramı, metineşleşme yazılımlarının incelenmesi gibi eğitimcilere düşen sorumluluklar ilişkin eğitim verilecek. Çevrimiçi ortamda düzenlenecek programda alanında yetkin 6 farklı üniversiteden 8 akademisyen eğitici olarak yer alacak. Herhangi bir ücret talep edilmeyen ve 50 katılımcının kabul edileceği program için başvurular https://eltproject.wixsite.com/academicintegrity/kurshakk%C4%B1nda bağlantısı üzerinden yapılabilecek.

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