Başkan Kılıç: “Muhtarlarımız bizim ekip arkadaşlarımız”

Merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi muhtarlarımız bizim ekip arkadaşlarımız. Ortak amacımız hizmet üretmek" dedi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda 21 Merkez mahalle muhtarı tek tek dinlendi. Muhtarlar mahallelerin sorunlarını ve beklentilerini anlattı. Mahallelerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

İstişare toplantısında muhtarlara seslenen Başkan Kılıç, "Bafra’mız için her çalışmayı her hizmeti muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirme gayretindeyiz. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi muhtarlarımız bizim ekip arkadaşlarımız. Ortak amacımız hizmet üretmek. Birbirimize ne kadar yardımcı olursak sorunların üstesinden o hızla gelebiliriz. Yapılan işlerin her birinde emeğimiz, yol arkadaşlığımız var. Ben bugüne kadar birlikte yaptığımız çalışmalar ve desteklerinden dolayı 139 mahalle muhtarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Belediyecilik bir ekip işidir ve biz de bir ekibiz" diyen Kılıç, "Belediyemizde çalışan işçisinden memuruna, mühendisinden müdürüne, başkan yardımcısından başkana kadar, tam kadro ve bütün muhtarlarımızla birlikte ne hizmet yaptıysak birlikte yaptık. Bizim için önemli olan Bafra’dır. Bizler Bafra’ya hizmet etmek için çalışıyoruz. Hepimiz ilçemizin ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Allah Bafra’mızın ve bizlerin bahtını açık etsin” ifadelerini kullandı.

Merkez mahalle muhtarları ise gerçekleştirilen istişare toplantılarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler. Mahalle muhtarları ile yapılan istişare toplantılarının bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Toplantıda AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar, Ahmet Tokgöz, birim müdürleri ve merkez mahalle muhtarları yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.