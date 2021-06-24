Samsun’un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var Mayıs ve Haziran’daki yağış miktarı mevsim normallerini 2’ye katladı

– Samsun’da Mayıs ve Haziran ayında yağan yağmurların etkisiyle barajlar suyla doldu. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nda su seviyesi maksimuma çıkarak 10 aylık su birikti.

Geçen yıl tüm Türkiye’de yaşanan meteorolojik kuraklığın ardından birçok ilde içme suyu sıkıntısı yaşanmış, İstanbul dahil bazı illerde programlı su kesintisi yapılmıştı. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’nda da o dönemde sadece 2 aylık bir su stoku kalmıştı. Alınan tedbirler ve önlemlerin yanı sıra yağışlarla birlikte Samsun’da su kesintisine gidilmeden sorun giderilmişti. Bu yıl yaz aylarında etkili olan yağışlarla birlikte geçen yıl aynı dönemde 2 aylık su stoku kalan Çakmak Barajı’nın su stoku da 10 aya çıktı.



“Hiç yağmur yağmasa da 10 yetecek içmesuyu var”

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