Rektör Ünal: “Samsun marka şehir olma iddiası ve hedefine sahip” Rektör Ünal’dan vefa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) destek sağlayan Samsunlu iş adamlarına teşekkür ziyaretinde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’un marka şehir olma iddiası ve hedefine sahip olduğunu vurguladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul’daki temasları kapsamında Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Kaya Aşcı’yı ofisinde ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Rektör Ünal, iş adamı Kaya Aşcı’ya bugüne kadar OMÜ’ye yaptığı bağışlar ve yatırımlar için teşekkür ederek üniversite hakkında bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca Rektör Ünal, geleceğe yönelik projelerin ve yatırımların arttırılmasına dair fikir ve görüş teatisinde bulunduğu Aşcı’ya OMÜ’nün eğitim alanında yaptığı revizyon ve proje çalışmalarından bahsetti.

Marka şehir olma iddiası ve hedefine sahip Samsun’un potansiyelini tüm paydaşların eşliğinde dışarıya aktarmak ve tanıtmakla yükümlü olduklarına işaret eden Rektör Ünal, kentin imajının geliştirilmesi, yatırımların kente yönelmesi hususunda çaba gösteren Samsun sevdalısı Kaya Aşcı’ya bu uğurdaki girişimleri ve katkıları için teşekkür etti.



Aşçı: “Samsun’u vitrine çıkarma kararlılığını taşıyoruz”

İş adamı Kaya Aşcı ise Rektör Ünal’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek birlik ve beraberlik ruhuyla Samsun’u İstanbul’da layıkıyla temsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Samsunluların iş ve güç birliğini tesis edip hemşehrilik ve gönül bağlarını kuvvetlendirme amacında olduklarında kaydeden Kaya Aşcı, eğitim ve kültür çalışmaları ile sosyal etkinliklerle Samsun’u daima vitrine çıkarma kararlılığını taşıdıklarının altını çizdi. Aşcı, OMÜ’nün bütün çalışanlarıyla omuz omuza vererek, geleceğe uzanacağına inandığını vurgularken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibine başarılar diledi. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Rektör Ünal’dan Arpacıoğlu’na ziyaret

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul’daki ziyaretler dizisinde bu kez Samsunlu bir ilaç firmasına nezaket ziyaretinde bulundu. Çalışma ofisinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde Rektör Ünal, sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arpacıoğlu’na teşekkür etti. Görüşmede OMÜ’nün kuruluş yıllarında aktif rol oynamış ilaç firmasının OMÜ için çok değerli olduğunu ifade ettiğini belirten Rektör Ünal, bugüne kadar OMÜ adına yaptıkları fedakârlık ve verdikleri destek adına Holding Başkanı Arpacıoğlu’na şükranlarını sunarken üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Ali Arpacıoğlu da toplum ile ülkeye karşı duyarlılık ve sorumluluk şuuruyla faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak istihdama katkı sunmak ve çalışanlarının standartlarını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi. OMÜ’nün her zaman destekçisi olacaklarını kaydeden Arpacıoğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Rektör Ünal nezdinde OMÜ ailesine teşekkürlerini iletti.

Hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle ziyaret tamamlandı.

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