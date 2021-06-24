SAMÜ'den “Kariyer Günleri” paneli

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri Paneli 25 Haziran Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak’ın moderatörlüğünü yapacağı program alanlarında değerli isimleri bir araya getiriyor. İŞKUR Genel Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, Samsun Yurt Savunma Sanayi Genel Müdürü Utku Aral ve TUSAŞ Yurt Dışı Yetenek Kazanımı Uzmanı Murat Sofuoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı panel, online etkinlik olarak gerçekleşecek.

Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, SAMÜ öğrenci ve mezunlarına kariyer olanakları ve iş hayatı ile ilgili rehberlik etmek üzere kuruldu. Merkez bir yandan toplumun, şehrin, iş insanlarının, sanayinin, özel kuruluşların istihdam ihtiyaçlarını karşılayacak, bir yandan da öğrenci ve mezunların staj ve iş arayışlarında onlara yardımcı olacak şekilde yapılandırıldı. Merkez; işverenler ile onların ihtiyaç duyduğu evrensel ölçütlerde nitelikli, liyakatli, donanımlı, sektörlerindeki güncel gelişmeleri takip eden mezun gençleri bir araya getirmek, bunun yanında üniversite hayatları sırasında da öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve kaliteli şirketlerde çalışma ve staj tecrübeleri kazandırmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

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