Rektör Ünal: “OMÜ yüz yüze eğitime hazır ve öğrencilerimizi özlemle bekliyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün yüz yüze eğitime hazır olduğunu ve öğrencileri özlemle beklediklerini söyledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün eğitim politikası, bölümleri, akredite çalışmaları, pandemi süreci, olanakları ve kampüsü hakkında bilgilendirme yaptı.



“OMÜ niteliğe odaklanmış durumda”

OMÜ’nün, Karadeniz Bölgesinin ağırlık merkezinde bulunan, sağlık ve araştırmada ön plana çıkmış yarım asırlık bir üniversite olduğuna işaret eden Rektör Ünal, “Üniversitemiz personel yeterliliği ve fiziki imkânlar açısından gelişimini tamamladı ve artık niteliğe odaklanmış durumda. Aldığımız akreditasyon belgeleri bu durumun ispatıdır. Üniversitemizin birçok birimi akreditasyon sürecini tamamladı ancak temel hedefimiz tüm birimlerimizi akredite etmek. OMÜ’nün yaklaşık 15 yıla tekabül eden bir uzaktan eğitim yeteneği var. Bu nedenle pandemi başlar başlamaz üniversitemiz, bütünüyle çevrimiçi sistemini kullanarak eğitim yapabilir hale geldi. Özellikle 2020 yılının ikinci yarısında ve 2021’de, çevrimiçi eğitime yeterlilikleri ölçen, kişisel gelişimde istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan sertifikasyon çalışmaları, grup çalışmaları, uygulamalar ve staj programları da eklendi. Pandemi her ne kadar eğitim açısından ciddi bir risk oluştursa da revizyon açısından bu süreci, bir fırsata dönüştürdük. Kaliteyi merkeze alarak OMÜ’de eğitimi yapılan toplam 370 programın revizyon çalışmalarını başlattık. Eylül ayı itibariyle de bu çalışmaların tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi.



“OMÜ yüz yüze eğitime hazır ve öğrencilerimizi özlemle bekliyoruz”

OMÜ’nün yüz yüze eğitime hazır olduğunu ve öğrencileri özlemle beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Pandeminin psikolojik eşiğinin aşıldığını düşünüyorum. Türkiye de bu süreci, ders kitaplarında okutulacak kadar başarıyla yönetti. Biz de bundan sonraki dönemde 2 yılda kaybettiklerimizi kazanmak ve rakiplerimizi geride bırakmak için çalışmalarımıza daha çok yoğunlaşmak zorundayız. Bu süreç üniversitelere, eğitimin sadece yüz yüze olmayacağını, bunun yanında bir takım imkânların kullanılması gerektiğini öğretti. Biz OMÜ olarak buna hazırız. Yüz yüze eğitim dönemi başladığında da çevrimiçi eğitimi, gelişimi dikkate alarak kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Üniversite adayı öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Üniversitenin öğrenci kulüpleri, araştırma merkezleri hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2021 yılında ArGe’ye 5 kat daha fazla bütçe ayırdıklarına dikkat çekerek üniversite projelerinin yatırımcıyla buluşarak üretime dönüşmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Üniversite adayı öğrencilere de seslenerek başarı dileklerini sunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Pandemi sürecinin oluşturduğu zor şartlarda sınava hazırlandılar. Kendilerine gönüllerinden geçen, istedikleri bölümü kazanabilecekleri, bu süreci daha güzel atlatabilecekleri bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.



“OMÜ 24 saat yaşayan bir kampüse ve 10 bin kişilik barınma kapasitesine sahip”

Samsun gibi güvenli ve kültürel düzeyi yüksek bir şehirde yer alan OMÜ’nün, kütüphanesi ve yaşam merkeziyle 24 saat yaşayan bir kampüse sahip olduğunu hatırlatan Rektör Ünal, OMÜ’nün 10 bin kişilik barınma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Öğrenciye, onurunu kırmadan ve eğitimini aksatmadan okurken çalışma imkânı sunmak için bir çalışma başlattıklarını da ifade eden Ünal, şunları söyledi:

“Böylece öğrencilerimizin hem bize hem de üretime katkı sunmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilerimizi ödüllendirmek için burs vermeyi planlıyoruz.”

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