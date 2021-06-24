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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat oldu

İHA

TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat oldu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkanlığı 16. Olağan Kongresi’nde Tanju Arat, başkan seçildi.
Atakum Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen de katıldı. Dürgen burada yaptığı konuşmada, “Bizim ilkelerimizi sağda solda aramamıza gerek yok. Tüzüğümüzün ilgili maddelerinde var. Atatürk ilke ve inkılapları, ana çerçevesi budur. Bunun dışında bu derneğin yapması gereken konulardan bir tanesi de biz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bir parçasıyız. TSK bu milletin bağrından çıkmış, bağımsızlığının ve bu Cumhuriyet'in teminatıdır. Dolayısıyla bizde bu TSK’nın bir parçasıyız. Emekli de olsak sosyal yaşam alanımızdan tutuna zaten tüm ortamlarda birlikte ve hatta özlük haklarımız bile TSK tarafından düzenlenmektedir. Emekli de olsak attığımız her adımı bu çerçevede atmalıyız. Derneğimizi de her ne olursa olsun siyaset dışı tutmak zorundayız. Her bir TEMAD üyesi siyasetle ilgilenme hakkına sahiptir ama iş TEMAD’a gelince siyaset dışı olacağız” dedi.
Eski başkan Mustafa Tufan da görevi sırasında yaptığı çalışmaları anlatarak, “Bugüne kadar hastanelerle indirim anlaşmaları yaptık. Araç bakım servisleriyle indirim anlaşmaları yaptık. Samsun’un 5 köyünde ilkokul öğrencilerini giydirdik. 40’ın üzerinde engelliye engelli sandalyesi verdik. Yaşlı bakım yurtlarını ziyaret ettik. Hasta olan büyüklerimizin yanında olduk. Bu gibi faaliyetlerimiz oldu. Özlük hakları ile ilgili Ankara’daki çalışmalara katılım sağladık. Bu süre içinde kırmış olduğumuz arkadaşlarımız da olmuş olabilir. Ama hepsi derneğimiz içindi. Yeni seçilecek arkadaşa da başarılar diliyorum” diye konuştu
Konuşmalar sonrasında seçime geçilen kongrede başkanlık için Tanju Arat ve Recep Özyurt yarıştı. Blok liste usulüyle yapılan seçimde 77 oy alan Tanju Arat derneğin yeni başkanı oldu. Recep Özyurt 37 oyda kaldı. Arat’ın yönetim kurulu ise Uğur Başar, Fahrettin Çiçekli Yurt, Kazım İlhan, Sevilay Çayır, İzzet Başaran ve Necmi Usta’dan oluştu.
Arat başkanlık döneminde yapacaklarına ilişkin, “Sizlere en iyi hizmeti sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Samsun TEMAD şubemiz için derneğimizi bulunduğu yerden daha nezih ve hizmet çeşitliliğini artırmamızı sağlayacak bir yere taşımak önceliğimiz olacak. Samsun’da ikamet eden ve derneğimize üye olmamış (yaklaşık 3 bin olduğu söyleniyor) meslektaşlarımızı ikna ederek üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Derneğimizi bayan üyelerimizi de içine alacak şekilde dizayn ederek meslektaşlarımızın eşleri ki (tüzüğümüzün de maddesidir üye olma hakkına sahiptirler), yaşayan meslektaşlarımızın eşleri, rahmetli meslektaşlarımızın eşleri ve çocuklarının derneğimize üye olmasını sağlamak. Meslektaşlarımızın ailelerinin ticaret yaptıkları alanları dernek sosyal medya sayfamızda yayınlamak suretiyle karşılıklı ticaret döngüsünü sağlamayı amaçlıyoruz. Gerek yurt içi gezi gerek yemekli toplantılar, hayır panayırları düzenlemek ve sosyal etkinlikleri artırmayı düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek gerekli yardımda bulunmak ve imkanlar ölçüsünde öğrenim bursu vermekte amaçlarımız arasındadır” ifadelerini kullandı.
Arat ayrıca, “Üye sayımızda gerekli artış sağlanmasını müteakiben Atakum ilçemizde daha geniş hizmet verebileceğimiz TEMAD Samsun Şubemizin ek hizmet binasını oluşturmak istiyoruz. Yönetimimizce tüm siyasi partilere eşit mesafede bulunmak kaydıyla; yasal siyasi partilerde bizleri temsil edecek meslektaşlarımıza ayırım yapmaksızın destek vereceğiz. Belediyelerden derneğimize yer tahsisi sağlamak en önemli önceliğimiz olacak ve bunun için tüm imkanlarımız ile girişimlerimizi seferber edeceğiz. Kalıcı bir yer için bağışçılardan temin edilecek yer ve nakit sayesinde kendi dernek yerimize sahip olmak için gerekli çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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