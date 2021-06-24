Sulama kanalında boğuldu

Düzce nerede, hangi bölgede?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İsmet Çetin (68), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Koşu Mahallesi´nde meydana geldi. Yüzmek için yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına giren İsmet Çetin, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çetin'in yardım çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ekipleri, kanala girerek arama çalışması başlattı. Ekipler, Çetin´in cansız bedenini, yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta buldu. İsmet Çetin´in cansız bedeni, otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL

2021-06-24 17:36:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.