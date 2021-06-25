Otomobilin çarptığı Mehmet, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düğün yolunda facia: Ölü ve yaralılar var

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mehmet Erdoğan (12), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakılan sürücü K.Ş., yeniden gözaltına alındı.

Kaza, 20 Haziran'da, Yakakent ilçesi liman kavşağında meydana geldi. Samsun'a giden K.Ş.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Erdoğan'a çarptı. Yaralanan çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi olan Mehmet Erdoğan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaza sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakılan sürücü K.Ş.'yi yeniden gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-06-25 11:25:56



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