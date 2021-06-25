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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Web Erişilebilirlik Eğitimi tamamlandı

İHA

Web Erişilebilirlik Eğitimi tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği ‘Web Erişilebilirlik Eğitimi’ çevrimiçi ortamda gerçekleşti.
Düzenlenen etkinlikte, engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi için web sayfalarının erişilebilirlik standartlarına uygunluğu ve yeterliliği konuları ele alındı. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde “Web erişilebilirliği nedir?”, “Web erişilebilirliği paydaşları kimlerdir?”, “Web erişilebilirliği standart ve rehber kuralları nelerdir?” ve “Web erişilebilirliği değerlendirme yöntemleri nelerdir?” başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.
Tüm üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleşen seminere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, web tasarımcıları, web içerik yönetim sistemi görevlileri, web geliştiricileri, yazılımcıları, birim sorumlusu/şube müdürleri ve akademisyenler katıldı.
Gerçekleşen seminerde duyma engelliler için işaret dili çevirmeliğini Volkan Kurt ve Hayrettin yaptı.

“Bakanlık olarak erişilebilir web sitesi belgesi almayı hedefliyoruz”
Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Eğitimleri programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, “Erişilebilirlik Atölyeleri için web erişilebilirliği eğitimini başlattık. Bakanlık olarak erişilebilir web sitesi belgesi almayı hedefliyoruz. Web sitemizin erişilebilirlik açısından eksiklerini giderip, standartlarımızı tekrar gözden geçirdik. Önümüzdeki süreçte ilk belgeyi almayı hedefliyoruz” dedi.

“Var olan engelleri web ortamında aşabilmeliyiz”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ve web erişilebilirlik eğitiminin ne olduğu hakkında bilgi veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşilada, “Web Erişilebilirliği kavramı tüm kullanıcıların, özellikle engelli kullanıcıların webe erişebilmesi, kullanabilmesi ve anlayabilmesidir. Web erişilebilirliğinden sadece engelli kullanıcılar değil tüm kullanıcılar yararlanabilir, özellikle mobil veya yaşlı kullanıcılar. Webe erişmek her ne kadar kolay bir olanak gibi gözükse de farklı engelleri olan kişiler için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Çünkü görme ve konuşmanın dışında işitsel, fiziksel ve bilişsel engeli olan birçok vatandaşımız var. Bu engelleri web ortamında aşabilmemiz için yardımcı teknolojilerden yararlanmamız gerekir” ifadelerini kullandı.
Yeşilada, yaptığı sunumda en fazla erişimin web siteleri üzerinden olduğunu ifade ederek, pandemi döneminde web sitelerinin okulların yerini aldığını ve bilgi ve iletişim kaynağı haline geldiğini söyledi.

“Gülük kullandığımız çoğu teknoloji engelli kişiler için üretilmiş teknolojilerdir”
Seminerin ikinci aşamasında webe erişim teknolojilerini anlatan Yeliz Yeşilada konuyla ilgili birçok örnek ile uygulama yaptı. Web ortamının da ki engellerin aşılabilmesi ve kullanıcıların bu teknolojileri farkında olarak kullanabilmesi için bilgi veren Yeşilada, “Aslında günlük kullandığımız birçok teknoloji engeliler için üretilmiş teknolojilerdir. Örneğin videolardaki alt yazılar duyma engeli olan kişilerin kullanabileceği özelliklerken, görme engeli az veya belli seviyede olan kişiler için voiceover/ekran büyütücü kullanılmaktadır. Bunun gibi göz izleme, ses tanıma vb. teknolojiler ile herkes internetten eşit oranda yararlanabilir. Sadece bu uygulamaları duymak yeterli değil tabi ne için kullanıldığını ve hayatı nasıl kolaylaştırdığını bilmek tüm web kullanıcıları için önemli bir ilerleme olacaktır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki tüm üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen program karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.

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