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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri birimine bağlı, GSB Engelli Spor Merkezi 2021 yılı faaliyetlerine başladı.

Canik Cimnastik Salonunda yer alan GSB Engelli Spor Merkezine, 518 yaş grubunda kayıtlar ücretsiz bir şekilde devam ediyor. Atletizm, badminton, bocce, cimnastik, dans, dart, masa tenisi, kort tenisi, yüzme, judo, halk oyunları branşları ve kültürel faaliyetler olarak da el sanatları, dini eğitim ve müzik eğitimi alanında il müdürlüğüne bağlı antrenörler ve usta öğreticileri eşliğinde faaliyetlerine başladı.

Kayıtlar Canik Cimnastik Salonunda bulunan Engelli Spor Biriminde yapılıyor.

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