Rektör Ünal: “Ahıskalı öğrencilerin her zaman yanındayız”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Akademik Danışman ve Ziraat Fakültesi Dr. Mehmet Tütüncü ile beraberindeki Ahıskalı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Cemile Hafızoğlu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğrencisi Habip Gülahmedov, Ahıskalı Gençler Birliği adına Rektör Ünal’a plaket takdim etti.

Cemile Hafızoğlu, Rektör Ünal’a Ahıskalı Gençler Birliği’nin OMÜ sorumlusu olduğunu ve çeşitli çalışmalarda bulunarak Ahıskalı öğrencilerin eğitimlerinde ve sosyal yaşamlarında yanında olduklarını anlattı. Rektör Ünal ise ana vatanlarından koparılan Ahıskalı Türklerin kalbinde sürgünün acısı ve vatan hasreti ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu ifade ederek Ahıskalı öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Görüşme, hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.