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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da amatör kulüplere destek

İHA

Bafra’da amatör kulüplere destek

Bafra Belediyesi, yaz spor okullarının ardından ilçede bulunan amatör kulüplere malzeme desteğinde bulundu.
Bafra Belediyesi ilçede bulunan 1930 Bafraspor, Hacınabispor, 23 Nisan Futbol Akademisi, Dededağı Spor, 1453 Fetihspor, Mevlanaspor, Bafra İdman Yurdu, Bafra Gençlik Hizmetleri ve Bafraspor kulüplerine malzeme desteği sağladı. Amatör kulüplerdeki yönetici ve sporcularla bir araya gelen Başkan Kılıç, “Amatör spor kulüplerimizin sporumuzun geleceğinde büyük önem taşıdığını biliyor ve imkânlarımız ölçüsünde her zaman destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bafra Belediyesi olarak bünyemizde bulunan Gençlik Spor Kulübü (GSK) ile çeşitli dallarda gençlerimizin sporun içinde olmasına, onlara imkân sağlamaya çalışıyoruz. Yaz spor okullarımız da aynı doğrultuda hizmet veriyor. Bunların yanında ilçemizde bulunan amatör kulüplerimizin de destekçisi olmak için uğraş veriyoruz. Çünkü bu kulüplerde spor yapan gençler bizim geleceğimiz. Amatör spor kulüpleri, gençlerimizin sağlıklı bir beyin ve vücuda sahip olmalarında ve doğru arkadaşlıklar kurmalarında olanak sağlayan en önemli yerlerinden biri. Ayrıca amatör düzeyde yetişen sporcular ileride profesyonel düzeyde oynayarak ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan kişilerdir. Bu düşünceler ışığında amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan Başkan Kılıç, Konya’da yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda “Yıldız B” kategorisi 60 km yarışında Türkiye Şampiyonu Olan Nafız Ege Karagöl ile bir araya gelerek tebrik etti.

Satranç şampiyonları ödüllerine kavuştu
Bafra Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun koordinasyonunda, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteği ile 18 Haziran’da düzenlenen online satranç turnuvasında derece alanlar düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Katılımın yüksek olduğu satranç turnuvası ödül töreninde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çeşitli etkinliklerle, pandemi sürecinde evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar ve gençlerin moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmaya gayret gösterdik. Bu etkenliklerimizden biri olan Online satranç turnuvamıza gösterilen ilgiden oldukça memnun olduk. Bu turnuvada bizlere destek veren Türkiye Satranç Federasyonu, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği ve tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tören sonunda üç kategoride gerçekleşen turnuvada derece alan sporcular ödüllerini aldı. Yarışma sonucu birinciler bisiklet, ikinciler akıllı bileklik, üçüncüler bluetooth kulaklık, dördüncüler dijital kol saati ile ödüllendirildi. Derece alan diğer sporculara ise madalya verildi.

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