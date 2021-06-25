Yaşa dışı bahse aracılık iddiasından 2 kişiye adli kontrol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşa dışı bahse aracılık iddiasından 2 kişiye adli kontrol

İHA

Yaşa dışı bahse aracılık iddiasından 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da binlerce kişi adına papara elektronik para hesapları açtırıp yasa dışı bahiste para transferine aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binlerce kişi adına papara elektronik para hesapları açtırıp yasa dışı bahiste para transferine aracılık ettiği iddia edilen S.K. ve G.N.E.'yi tespit etti. Söz konusu şahıslar, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde yüklü miktarda nakit para ve banka kartları ele geçti ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ve G.N.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis, 10 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis, 10 bin lira para ...
Dürtmen Yaylası çilek hasat etkinliği
YEREL HABERLER Dürtmen Yaylası çilek hasat etkinliği
Bafra’da amatör kulüplere destek
YEREL HABERLER Bafra’da amatör kulüplere destek
Bafra’da asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Bafra’da asfalt çalışmaları
Yıldırım: “Kapıcı’ değil apartman ve site görevlisi”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Kapıcı’ değil apartman ve site görevlisi”
Rektör Ünal: “Ahıskalı öğrencilerin her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Ahıskalı öğrencilerin her zaman ...
Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı
YEREL HABERLER Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin ...
SAMÜ-İTÜ iş birliği İTÜ'den SAMÜ'ye destek
YEREL HABERLER SAMÜ-İTÜ iş birliği İTÜ'den SAMÜ'ye destek
Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
Nişanda çocuklara silahla ateş ettiren muhtar ve 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Nişanda çocuklara silahla ateş ettiren muhtar ve 4 ...
Bisikletli çaycı motosiklete geçti Artık çaylar daha uzak mesafeye daha sıcak gidiyor
YEREL HABERLER Bisikletli çaycı motosiklete geçti Artık çaylar daha ...
Engelli Spor Merkezi 2021 yılı faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER Engelli Spor Merkezi 2021 yılı faaliyetlerine başladı
Samsun’a 1500 kişilik sahip spor tesisi
YEREL HABERLER Samsun’a 1500 kişilik sahip spor tesisi
Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi
Havza’da okullara YKS dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER Havza’da okullara YKS dezenfeksiyonu
OMÜ, Times Higher Education Sıralamasında
YEREL HABERLER OMÜ, Times Higher Education Sıralamasında
Batuk: “Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırabilmenin yolu gençlerden geçiyor” “Akran Arabuluculuk Eğitimi” gençlere müzakere ve uzlaşmayı öğretiyor
YEREL HABERLER Batuk: “Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırabilmenin yolu ...
Web Erişilebilirlik Eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Web Erişilebilirlik Eğitimi tamamlandı
Otomobilin çarptığı Mehmet, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Mehmet, 5 günlük yaşam ...
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ...
Samsunspor´da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı
YEREL HABERLER Samsunspor´da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı
Samsun’da “Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı”
YEREL HABERLER Samsun’da “Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda ...
Kalbine yenik düşen kadın mühendis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalbine yenik düşen kadın mühendis son yolculuğuna ...