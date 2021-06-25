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Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, güven tazeledi

DHA

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, güven tazeledi


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen tek listelik seçimlerde, mevcut başkan Yüksel Yıldırım yeniden başkan seçildi. 
Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu´nda yapıldı. Kurula AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Neceattin Demirtaş, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, eski dönem kulüp başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, delegeler ve çok sayıda taraftar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetine başkan Ahmet Hayvalı, yardımcılığına Onur Ferhat Karacan ve Cevat Öncü, yazmanlığa Ali Serkan Bilgin ve Seyit Esen seçildi. Daha sonra Divan Başkanı Ahmet Hayvalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, eski başkanlardan İsmail Uyanık birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve 2021/2022 tahmini bütçe raporu, denetleme kurulu raporu, raporların ayrı ayrı müzakeresi ve ibrası, tüzük maddesinde değişiklik okunarak karara bağlandı. Raporların okunmasının ardından tek aday olan başkan Yüksel Yıldırım, delegelerin tamamının oyunu alarak Samsunspor Kulübü Derneği´nin yeniden başkanı seçildi.
YÜKSEL YILDIRIM: YÜZDE 200 KAPASİTE ÇALIŞARAK SAMSUNSPOR İÇİN HİZMET EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM
Genel kurulda teşekkür konuşması yapan başkan Yüksel Yıldırım, "Yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben bu kulübü layık olduğu yere getireceğiz söz veriyorum. Bana ve yönetim kuruluna güvenip, bizleri desteklediğiniz ve seçtiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kapasitemizin üstüne çıkarak, yüzde 200 kapasite ile çalışarak Samsun için Samsunspor için hizmet edeceğimize söz veriyorum. Aynı zamanda bu takımın daima sizler için olduğu, Samsunspor'un gerçek sahiplerinin sizler olduğunuzu unutmayın. Biz sadece burada ömrümüzün yettiği sürece sizlere hizmet etmeye varız" dedi.
"GEÇEN SENE YAPTIĞIMIZ HATAYI YAPMAK İSTEMİYORUZ"
Lige genç bir kadro ile başlayacaklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Biz geçen sene şampiyon olmamız gereken bir ligde, belki de TFF 1'inci Lig tarihinin en zayıf döneminde şampiyon olamadık. Bu beni çok üzdü. Çünkü kurduğumuz takım, emanet ettiğimiz hoca bizi çok rahat şampiyon yapacağını düşündük. Devre arasında hasta yatağımda transfer yaptık ama olmadı. Samsunluluk aidatı taşımayan insanlarla bir yere varmamız zor. Onun için bu futbol akademisi altyapısı çok önemli. Biz Samsunspor olarak başarıya gideceksek Samsunlu kardeşlerimizle gitmek zorundayız. Ben buna inanıyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Bu sene Mehmet Altıparmak hocamıza 28 kişilik kadronun 5 tanesini altyapıdan 1 tanesini de mümkünse her maç oynatmasını istedim. Bunun yanında transferlerde 20 ile 24 yaş arası bir 5 kişilik daha transfer yapalım dedik. Yani 28 kişilik kadromuzun 10 tanesi 24 yaş ve altı gençlerden oluşacak. Bu Samsunspor´da bir gençleştirme operasyonu. Biz geçen sene 30 yaş arası oyuncularla oynadık. Sizin tabirinizle `papaz´ dediğiniz o oyuncular kulübü, beni ve hocayı resmen çıldırttı ve sonunda şampiyonluğumuz gitti. Son maçlarda `10 bin TL´lik primler 30 bin TL olsun´ dediler. Yapmayacağımı söyledim. Şampiyonluğun gideceğini söylediler ve şampiyonluk gitti. Eğer o takımda Samsunsporlu futbolcularımız olsaydı bu takım başka bir hüviyette çıkar oynar ve bizi şampiyon yapardı. Biz bu sene geçen sene yaptığımız hatayı yapmak istemiyoruz. Biz genç, başarıya aç oyuncular aldık. Geçen sene pas konusunda Türkiye rekoru kırdık ve hocamız övündü. Ben Mehmet Altıparmak hocamıza `Yüzde 25-30 pasla oyna ama maçları al´ dedim. Biz topa sahip olmak istemiyoruz dedik. Biz yenme ruhuyla oynamak istiyoruz. Hocamızda söz verdi inşallah sözünde duracak. Önce basan bir takım oluşturacağını söyledi. Geri pas yapanı antrenmanda cezalandıracağını, geri pası faul diye çalacağını söyledi" diye konuştu.
Başkan Yüksel Yıldırım´ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
`Yüksel Yıldırım, M. Savaş Boyar, Fuat Katırcı, Onur Bıyıklı, Vennaz Akyol Haznedar, H. Kaya Aşçı, Zafer Erdoğan, Melis Kalkavan Erdoğan, Arzu Uslu, Ali Asal, Murat Alanyurt, Ender Gür ve Rıfat Yılmaz.´
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-06-25 21:59:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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