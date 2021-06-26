İlçenin adını okulun adı ile karıştırınca sınava giremedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçenin adını okulun adı ile karıştırınca sınava giremedi

İHA

İlçenin adını okulun adı ile karıştırınca sınava giremedi

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na( YKS) girecek olan genç kız, ilçenin adı ile okulun adını karıştırınca yanlış okula gitti ve sınava giremedi.
YKS öncesi yetkililerin uyarılarına rağmen yine bazı öğrencilerin dikkatsizliği ve yanlış anlamaları bir yıllık emeklerini çöpe attı. Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden M.K. adlı genç kız bir yıl boyunca hayalindeki üniversiteyi kazanmak için çalıştı. Bu sabah İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen M.K. salonun kapanmasına 15 dakika kala diğer öğrenciler gibi sıraya girip görevlilere elindeki sınav giriş belgesini gösterince yanlış okula geldiğini öğrendi ve gözyaşlarına boğuldu.
Görevliler M.K.'ye 19 Mayıs Lisesinde değil, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan 19 Mayıs ilçesindeki Ondokuzmayıs Hamidiye İmam Hatip Anadolu Lisesinde sınava girmesi gerektiğini söyledi. Okulun bahçesinden ayrılan genç kız ağlamaya başladı. Genç kızın ağladığını gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda görevli olan, yakını sınava girdiği için okulun önünde bulunan polis memuru Musa Bilir, genç kıza yardım etmek istedi. Kendi aracı ile kızı 19 Mayıs ilçesine götürebileceğini söyleyen ancak buna rağmen mesafenin 40 kilometre olduğunu ve yetişmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Musa Bilir ve etraftaki öğrenci aileleri ağlayan kızı teselli etti.
Bu arada sınav salonunun kapandığı saniyelerde iki genç de koşarak okulun bahçesine girdi ve salona alınamayınca üzgün halde geri dönmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi yok'
YEREL HABERLER 'Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz ...
Samsun’da YKS heyecanı
YEREL HABERLER Samsun’da YKS heyecanı
Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde yürümeye başladı
YEREL HABERLER Ayağa bile kalkamıyordu, tedavinin ikinci gününde ...
Samsunspor'un sağlık sponsoru belli oldu VM Medical Park Samsun bu yıl da Samsunspor'un sağlık sponsorluğunu yapacak
YEREL HABERLER Samsunspor'un sağlık sponsoru belli oldu VM Medical ...
Samsun'dan ülke ekonomisine 618,2 milyon TL katkı
YEREL HABERLER Samsun'dan ülke ekonomisine 618,2 milyon TL katkı
‘Mavi’ ilçede sanayide aşı çalışması
YEREL HABERLER ‘Mavi’ ilçede sanayide aşı çalışması
Tek başına orkestra Sosyal medyanın Adem Reis’i çevresininse neşe kaynağı
YEREL HABERLER Tek başına orkestra Sosyal medyanın Adem Reis’i ...
Vahşi hayatın polisi Vahşi hayattan polisin kamerasına yansıyanlar Polis memuru dedektif gibi iz sürüyor, vahşi hayatı görüntülüyor
YEREL HABERLER Vahşi hayatın polisi Vahşi hayattan polisin ...
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, güven tazeledi
YEREL HABERLER Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, güven tazeledi
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım güven tazeledi Kongrede zaman zaman sinirler gerildi
YEREL HABERLER Samsunspor'da Yüksel Yıldırım güven tazeledi Kongrede ...
‘Mutluluğa kurşun sıkmayın’
YEREL HABERLER ‘Mutluluğa kurşun sıkmayın’
Güven Timlerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Güven Timlerinden kaçamadı
Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da aile kavgasında 1'i polis 2 kişi hastanelik ...
Yaşa dışı bahse aracılık iddiasından 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Yaşa dışı bahse aracılık iddiasından 2 kişiye adli ...
Uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis, 10 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis, 10 bin lira para ...
Dürtmen Yaylası çilek hasat etkinliği
YEREL HABERLER Dürtmen Yaylası çilek hasat etkinliği
Bafra’da amatör kulüplere destek
YEREL HABERLER Bafra’da amatör kulüplere destek
Bafra’da asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Bafra’da asfalt çalışmaları
Yıldırım: “Kapıcı’ değil apartman ve site görevlisi”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Kapıcı’ değil apartman ve site görevlisi”
Rektör Ünal: “Ahıskalı öğrencilerin her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Ahıskalı öğrencilerin her zaman ...
Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin 502 adet arttı
YEREL HABERLER Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 21 bin ...
SAMÜ-İTÜ iş birliği İTÜ'den SAMÜ'ye destek
YEREL HABERLER SAMÜ-İTÜ iş birliği İTÜ'den SAMÜ'ye destek
Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
Nişanda çocuklara silahla ateş ettiren muhtar ve 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Nişanda çocuklara silahla ateş ettiren muhtar ve 4 ...