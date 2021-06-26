Samsun´da YKS adaylarının yardımına polis yetişti

Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi.
Samsun´da YKS öncesi kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına, yine polis ekipleri yetişti. Öğrenciler, sınava girecekleri okullara ulaşmak için sık sık polisi arayarak yardım istedi. Kurupelit Mesleki ve Teknik Lisesi´nde sınava girecek Kerem Saykin, kimliğini evde unutunca, polis ekipleri harekete geçti. Öğrenci, Atakum Nüfus Müdürlüğü´ne götürülerek kimlik belgesini alıp, tekrar sınav yerine götürüldü. Son anda sınava yetişen Saykin, ekiplere teşekkür etti. Çarşamba ve Atakum´da da sınav yerlerine geç kalan öğrencileri trafik ve asayiş ekipleri okullarına zamanında yetiştirdi. Sınava geç kalma korkusu yaşayan öğrenciler de yardımlarına koşan polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL
2021-06-26 12:46:12
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