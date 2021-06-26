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Yıldırım: "Nurullah Aslan’a baş döndürücü bir teklif gelmezse satmayacağız"

İHA

– Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 4 büyüklerin ve bazı Süper Lig takımlarının gündeminde olan kaleci Nurullah Aslan'ı 'baş döndürücü bir teklif' gelmediği takdirde satmayacaklarını söyledi.

Yıldırım: "Nurullah Aslan’a baş döndürücü bir teklif gelmezse satmayacağız"

– Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 4 büyüklerin ve bazı Süper Lig takımlarının gündeminde olan kaleci Nurullah Aslan’ı 'baş döndürücü bir teklif' gelmediği takdirde satmayacaklarını söyledi.
2,02 boyundaki genç kaleci Nurullah Aslan, 2 sezon önce Samsunspor forması ile Türkiye profesyonel liglerinin en az gol yiyen kalecisi olarak dünyada adından söz ettirmişti. Geçen sezon da 14 maçta kalesini gole kapamayı başaran Nurullah Aslan’ın talipleri arttı. Harun Tekin ile yolları ayıran Fenerbahçe, Ersin Destanoğlu’nu satma ihtimali olan Beşiktaş, Uğurcan Çakır’ın ayrılması gündemde olan Trabzonspor'un yanı sıra Göztepe ve Başakşehir’in Nurullah Aslan’ı transfer etmek istediği konuşuluyor. Başkan Yüksel Yıldırım, Nurullah Aslan’ın 4 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, 'baş döndürücü bir teklif' olmadan kaleciyi satmayacaklarını açıkladı.

"Benim başımı döndürecek bir teklif gelmezse kalecimiz ile yola devam edeceğiz"
İyi bir teklif gelmemesi halinde Nurullah Aslan’ı satmayacaklarının altını çizen Yıldırım, "Kaleci Nurullah Aslan hakkında Göztepe’nin ilgisi olduğunu biliyoruz. Başakşehir lafları geliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe lafları geliyor. Eğer sizin elinizde iyi bir kumaş varsa bu terziler iyi bir elbise çıkartacaktır. Biz Nurullah’ın kumaşının iyi olduğunu biliyorum. Nurullah’ın iyi bir eğitimle bunu başaracağını biliyoruz. Yapmak istediğimiz; Nurullah’ı eğer satacaksak bizi mutlu edecek parayı görmeden asla oyuncu satmayız. Çünkü bizim bu sene Nurullah’a ihtiyacımız var. Geçen sene istediğimiz performansı yapamadı. Bu sene kendisiyle hocamız görüşüyor. Bizlere de söz verdi. Bu sene daha iyi sezon geçirecek. Samsunspor’un ölüsü şampiyonluğa oynar. Böyle bir durumda biz iyi bir tutanın iyi bir de atanın olduktan sonra şampiyonluk zaten yüzde 6070, geri kalanı da takım oyunu. Bizim Nurullah konusunda yapmak istediğimiz; benim başımı döndürecek bir teklif gelmezse kalecimiz ile yola devam edeceğiz. Çünkü Nurullah Aslan ile 4 yıllık daha kontratımız var" dedi.

"İnsanlar bizi Anadolu takımı, paraya muhtaç takım olarak görüyor"
Samsunspor’un zengin bir sahibi olduğunu da hatırlatan Başkan Yıldırım, “Şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Bunlar test ediliyor. 1 menajer aradı, ‘Beşiktaş’a verir misiniz’ dedi. 'Önce 750 bin euro, sonra da 1 milyon euro' dedi. Ben de Beşiktaş kalecisini (Ersin Destanoğlu) 1 sene oynattığını ve 9 milyon euro konuşulduğunu söyledim. Beşiktaş 9 milyon euro aldığında benim kalecimi istiyorsa bana iyi bir rakam verecek. Çünkü Nurullah’ı çok daha iyi bir fiyata satabilir. Biz inanıyoruz. Bu paraları böyle konuşmaya gerek yok. İnsanlar bizi Anadolu takımı, paraya muhtaç takım olarak görüyor. Ben de buradan söyleyeyim. Samsunspor’un artık zengin bir sahibi var. O nedenle biz oyuncularımızı fırsat bulduğumuzda veririz, fırsat bulmadığımızda vermeyiz. Çünkü elimizdeki oyunculara bizim de ihtiyacımız var. Samsunspor gelecekte inanılmaz bir takım olacak. O nedenle bekleyelim ve görelim. Kamuoyunda adı geçen takımların hepsi Samsunspor’un kapısını çalacaklar. Önce onlar oyuncularını satsınlar. Ellerindeki para belli olsun. Biz de bize ne kadar verecekler bilelim. O nedenle bugün alacağımız konuşulan paralar bizi hiç mutlu etmiyor. Biz oyuncumuzu bu sene o rakamlarla asla satmayız. Elimizde tutacağız” diye konuştu.
Nurullah Aslan, 2 sezonda Samsunspor’da formasıyla sahaya çıktığı 64 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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