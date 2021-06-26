Denizde boğulduğu sanıldı, elinde zıpkınla bulundu

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Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, sabah erken saatlerde evinden denize gitmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan (24), uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Boğulma şüphesi üzerine denizde aramakurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Atakum sahilinde meydana geldi. Saat 07.00 sıralarında evinden denize gitmek için çıkan Onur Torunoğlu´ndan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Onur Torunoğlu´nun, denizde boğulma tehlikesi geçirdiğinden şüphelenen polis ekipleri, durumu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde Torunoğlu´nu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren aramakurtarma çalışmasının ardından Onur Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu. Açık denizde zıpkınla avlandığını ifade eden Torunoğlu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Torunoğlu'nun ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL

2021-06-26 18:20:21



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