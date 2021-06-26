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Mehmet Altıparmak: Samsunspor'u şampiyon yapmaya geldik

DHA

Mehmet Altıparmak: Samsunspor'u şampiyon yapmaya geldik


Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)-TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Samsunspor benim hedeflerime uyan bir takım. Biz, buraya Samsunspor'u şampiyon yapmaya, Süper Lig'e ve hak ettiği yere çıkartmaya geldik. Onun içinde her şeyi yapacağız." dedi.
Yılport Samsunspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Samsunspor'daki hedeflerinden bahseden Altıparmak, Samsunspor'u şampiyon yapmaya geldiğini belirten Altıparmak "Samsunspor benim hedeflerime uyan bir takım. Hemen anlaştık. Olumsuz olacak bir şey olmadı. Benim için 3-5 sene anlaşmak önemli değil. Ben çok şampiyon oldum. Hedeflerimiz uyarsa devam ederiz. Ben hakkım olmayan parayı almam. Almadan gittiğim oldu. Biz buraya Samsunspor'u şampiyon yapmaya, Süper Lig'e ve hak ettiği yere çıkartmaya geldik. Onun içinde her şeyi yapacağız. Bazen iyi, bazen kötü durumlar olacak. Her şey güllük gülistanlık gitmeyecek. Biz burada mümkün oldukça oyunculara adalet duygusunu yerleştirmek. Benim için bu önemli. Kim, hak ederse o oynayacak. Prim işleri olacaktır. Biz, standartları koyup o yoldan gideceğiz. Oyuncuda bulu bilecek. Hak ettiğini alınca problem olmayacaktır. Ben her Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceğim. Yanımda futbolcuda olacak. Şeffaflık benim için önemlidir" dedi.
"TRANSFER SAYISI BELLİ DEĞİL"
Transfer ile ilgili de açıklamalar yapan Altıparmak, "İstemediğimiz oyuncu olmayacak. Alınan 8 oyuncu kaliteli oyuncular. İstikbal vaat edeni var. Kampımızı yapacağız. Bir oyun sistemi belirleyeceğiz. Olmuyorsa söyleriz. Yine transfer yapılır ama transfer sayısı belli değil. 5 olur, 7 olur. Stoper, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet alacağız. Belki iki tane forvet alacağız. Biz, çalışmaya başladıktan sonra bütün oyuncular belli sisteme girecek. Geçiş süreci illaki olacaktır. 2-3 haftalık izin süreci bizde olmaz" şeklinde konuştu.
"ÇOK ZOR BİR LİG OLACAK"
Ligin çok zor olacağını ifade eden Altıparmak, "Çok zor bir lig olacak. Geçen sene en avantajlı dönemdi. Düşmemiş takımlar, aşağıda problemli takımlar vardı. Açıkçası 2-3 takım vardı. Bunlardan en avantajlı olanda Samsunspor'du. geçen sene bu şansı yakaladı ama olmadı. Bu sene çekişmeli olacak. 1-2 takım çıkmak için çok para harcadı. 7-8 tane şampiyonluğa oynayacaktır. Önemli olan biz ne yapacağız. Samsunspor'un tek hedefi süper lige çıkmaktır. İnşallah bunu bu sene başaracağız" diye konuştu.
ERTUĞRUL SAĞLAM'A CEVAP
Altıparmak'ın ardından kısa bir toplantı düzenleyen Genel Menajer Mustafa Aztopal da eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalarına yönelik şöyle konuştu: 
"Geçen sene yapılan tüm transferler 1 oyuncu hariç, hepsi 'evet alalım' demediği hiç bir oyuncuyu alınmadı. İstemediği hiç bir oyuncuyu getirmedik. 'Bu takım eğer Play-Off'u dahil zorlayamaz' dediği takım, '25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım' diye ben söylemedim. Söylenen her şeyin arkasında durmak lazım. Bu açıklamalar görev almış oyunculara saygısızlık olarak görüyorum" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları
-Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL
2021-06-26 19:29:56

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