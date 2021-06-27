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Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu toprağa verildi

DHA

Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu toprağa verildi


Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından düşerek hayatını kaybeden Selahattin Akçan (54)  ile komşusu Musa Kukul (35), toprağa verildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi olan Selahattin Akçan, evinin çatısına izolasyon malzemesi döşemek için bir kamu hastanesinde işçi olarak çalışan komşusu Musa Kukul'dan yardım istedi. Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, bir anda dengelerini  kaybederek beton zemine düştü. Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp, ağır yaralanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ile Kukul'a ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 komşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Selahattin Akçan, kılınan cenaze namazı sonrası Tekkeköy Mezarlığı'nda, Musa Kukul ise Yavuzlar Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL
2021-06-27 15:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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