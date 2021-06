Başkan Demir: “Samsun’u 2023’e hazırlıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehir planlamasından, altyapı ve ulaşım sorunlarına, kentsel dönüşümden çevre projelerine kadar Samsun’u 2023’e hazırlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesailerine ara vermeden devam ediyor. 7/24 sahada yapılan çalışmaları takip edip, vatandaşlarla bir araya gelen, şehrin ekonomisine, sporuna, kültürüne katkı sunan herkesin yanında olmaya ve mutluluklarını paylaşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un geleceğin şehri olduğunu söyledi. İlçelerden kent merkezine yapılan günübirlik seyahatlerde vatandaşların ulaşımını tek vasıta ile sağlayarak trafiği rahatlatacak olan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi inşaatını inceledi. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, daha sonra Subaşı Yeraltı Mekanik Katlı Otopark çalışmalarını takip etti. Demir, her iki projede de gelinen son noktayı ve yapılan çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı.

Samsunspor’un ve A Milli Takım eski futbolcusu Celil Sağır’ın Canik ilçesindeki ‘Futbol Akademisi’ açılışına katılarak ‘Hayırlı olsun’ temennilerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Vizyoner bir şekilde çalıştıklarını, kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, kültür, spor ve çevre gibi birçok konuyu ele aldıklarını dile getiren Başkan Demir, “Kentsel dönüşümü başlattık. Ülkemizin ikinci büyük kütüphanesini yapıyoruz. Sahillerimizi projelendiriyoruz. Kırsal altyapıyı bitiyoruz. Kent merkezinden tüm ilçelerimize kadar her yerde ekiplerimiz çalışıyor” diye konuştu.

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle sosyal belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Demir, “Merkez ve ilçelerimizde trafiğin rahatlaması için otopark sayısını artırıyoruz. Son teknoloji ve modern otoparklarla çevreye uyumlu altyapısı ve üst yapısı ile Türkiye’ye örnek olacak projeler geliştiriyoruz. Samsunluların tüm ilçelerimizden kent merkezine güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve onları tek bir merkezde toplayacak Toplu Ulaşım Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. Saathane Meydanı, Subaşı, Toybelen, Gülsan, kütüphane gibi birçok projede önemli mesafeler kat ettik. Sırada diğer söz verdiğimiz projeler var. Samsun 2023’e emin adımlarla ilerliyor” şeklinde konuştu.

