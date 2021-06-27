Rektör Aydın: "Hedefimiz düşünen ve üreten bireyler yetiştirmek"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, hedeflerinin düşünen ve üreten bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Rektör Mahmut Aydın, bir TV kanalında Kampüs Yolunda programına konuk oldu. Programda konuşan Rektör Aydın, “Yeni nesil bir üniversiteyiz. Altı fakültede toplam 4 bin civarında öğrenciye sahibiz. Hem sosyal bilimler hem de teknik bilimler alanlarında fakültelerimiz mevcut. Tıp Fakültemiz yeni kuruldu. İlk öğrencilerimizi de bu yıl alacağız. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte imzaladığımız afilasyon protokolü ile hastanedeki sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından, eğitim hizmetleri ise üniversitemiz tarafından verilecek. Az önce bahsettiğim gibi ilk tıp öğrencilerimizi 40 öğrenci alarak bu yıl ailemize dâhil edeceğiz. Ballıca Kampüsümüzdeki alan teknik fakültelerimizi barındırıyor. Buradaki çalışmalarımızda havacılık ve uzay alanıyla ilgili çalışmaları merkeze koyarak ilerliyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Mühendislik Fakültelerimizde açtığımız bölümleri ARGE odaklı olarak şekillendiriyoruz. Ülkemizin son 10 yıldır savunma sanayi alanında yaptığı müthiş ilerlemeyi ve Milli Uzay Programı hedeflerini dikkate alarak bir eğitim ve araştırma modeli hazırladık. Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizi havacılık ve uzay alanına yönlendirmek isteriz. Öyle ki bu alanlar ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirliyor. Yine Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 2018 yılında yapılmaya başlanan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarında öğrencilerimiz ciddi başarılar elde etti. Örneğin roket takımlarımız 2018’de ikincilik, 2020’de birincilik elde ettiler. Yine geçen hafta Amerika’da yapılan 2021 Uluslararası Roket Mühendisliği yarışmasında roket takımımız ‘Kızılırmak’ adlı roketleriyle teknik mükemmeliyet alanında ikincilik elde etti. Bu alanı çok önemsiyoruz” dedi.



“Akademik bilgiyi pratik alana, pratik alandaki bilgiyi de akademik alana çekerek harmanlamak istiyoruz”

Akademik bilgiyi pratik alana, pratik alandaki bilgiyi de akademik alana çekerek harmanlamak istediklerini belirten Rektör Aydın şöyle devam etti:

“Bilginin sadece teoride kalmasını istemiyor, bu bilginin pratiğe yansıyarak üretime dönüşmesini istiyoruz. Bu yıl mimarlık bölümümüz ilk öğrencilerini alacak. Vereceğimiz mimarlık eğitimi doğrudan inşa eden ve yaşayan bir eğitim model olarak arkadaşlarımız tarafından planlandı. Mimarlık Fakültemizin eğitim vereceği bina halihazırda yapım aşamasındadır; inşaatı devam eden binamızı eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz. Hangarlardan tasarladığımız bir bina olacak. İki tane de atölyemiz olacak. Dolayısıyla öğrenciler elde ettikleri teorik bilgileri bu atölyelerde pratiğe de dönüştürebilecekler. ‘Nitelikli toplum için nitelikli üniversite’ bizim sloganımız. Niteliğe sadece vurgu yapan değil onu fiiliyata geçiren bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Samsun aynı zamanda bir sağlık kenti. Sağlık açısından civardaki kentlerin sağlık merkezi Samsun’dur. Bu durum hem bölgemize hem de ülkemize ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır.”



“Türkiye’nin az katlı, çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim kampüsünü inşa ediyoruz.”

Ballıca Kampüsü’nde Türkiye’nin az katlı, çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim kampüsünü inşa ettiklerini belirten Aydın, “Amacımız hangar alanlarının mekan hafızasını koruyarak eğitim işleviyle gelecek nesillere aktarmak. Geçmişte üretimin merkezde olduğu bu alanda, eğitim görecek öğrencilerimizin bu üretim geleneğini miras alarak içselleştirmeleri ve kendilerini bu bilinçle hayata hazırlamaları en büyük arzumuzdur. Bu yüzden mevcut yapıyı olduğu gibi koruyarak, restore ederek, yeniden şekillendirerek ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kültürel ve tarihi mirasları korumamız gerekiyor. Dünya kültürüne özellikle mimarlık adına önemli eserler bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Pandeminin, sağlık alanındaki ihtiyacı herkese gösterdiğini söyleyen Rektör Aydın, “Sağlığımız yerinde olmadığında yaşamın hiçbir anlamı olmadığını son bir buçuk yıldır bizzat yaşayarak tecrübe ediyoruz. Hedefimiz üst düzey bir Tıp Fakültesi oluşturmak. Nitelikli hekimleri istihdam ederek kaliteli bir tıp eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Hedefimiz sadece sağlık hizmeti vermek değil, aynı zamanda sağlık hizmetinde yenilikçi ve geliştirici tarzda yapılanmaların önünü açmak olacaktır. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde aynı zamanda Biyomedikal Mühendisliği de bulunuyor. Samsun aynı zamanda biyomedikal cihaz teknolojisi alanında bir merkez üssü. Biyomedikal teknolojilerine sağlık alanındaki pratik ihtiyaçları dikkate alarak katkı sağlamak için; Biyomedikal Mühendisliği ile Tıp Fakültemizi birlikte hareket edecek hale getirip hekimlerimizin alandaki ihtiyaçlarına mühendislerimizin çözümler üretmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Düşünen ve eleştiri kültürünü içselleştirmiş nesiller yetiştirmek zorundayız”

Düşünen ve üreten bireyler yetiştirme hedefini benimsediklerini aktaran Rektör Aydın şunları söyledi: “Belki ülkemizin çok az üniversitesinde olan bir uygulama başlattık. Bilimin Doğası ve Eleştirel Düşünce adlı bir dersi tüm bölümlerimize zorunlu kıldık. Düşünen ve eleştiri kültürünü içselleştirmiş nesiller yetiştirmek zorundayız. Üniversitemizin bir diğer ayırt edici özelliği başarılı öğrencilerimizi çift anadal programına dahil ederek iki lisans diplomasına sahip olmaya teşvik etmemizdir. Örneğin Makine Mühendisliğinde okuyan başarılı bir öğrencimizin aynı zamanda Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerimizin Yazılım Mühendisliği eğitimi almasını istiyoruz. Aynı şekilde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimizin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Tarih Bölümü öğrencimizin Sosyoloji alanında çift anadal yapmasını gerçekten çok önemsiyoruz. Teknik bilimlerin sosyal bilimlerle desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok araştırma uygulama merkezimiz var ancak bunlar arasında Düşünce ve Sanat Çalışmaları Araştırma ve Uygulamama Merkezimizi çok önemsiyorum. Bu merkezimiz üzerinden pandemi döneminde alanlarında söz sahibi bilim ve düşünce insanlarıyla oldukça ses getirici çevrim içi akademik buluşmalar düzenledik.”

Rektör Aydın sözlerini şöyle tamamladı:

“Öğrencilerimiz daha fazla destek, daha fazla akademik danışmanlık ve daha fazla kendilerine vakit ayırmak için bizi tercih etsinler. Sosyal alanlarda da öğrencilerimiz bir yarıyıl ilgi alanlarına yönelik bir kurumda çalıştıklarında ilgi dönem/dönemleri okumuş sayılacaklar. Mühendislik alanlarında ise bu süreyi bir yıl olarak planladık. Milli Teknoloji Hamlesi bağlamında düzenlenen yarışmalar öğrencilerimize müthiş bir ivme kazandırdı. Biz de bu öğrencilerimize destek oluyoruz. Nitelikli ve donanımlı bireyler olarak hayata atılmak isteyen tüm üniversite adaylarını Samsun Üniversitesini de tercihleri arasına almaya davet ediyorum.”

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