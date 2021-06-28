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Samsun 61 yıl sonra olimpiyatlara sporcu gönderiyor Bayrak ve Altın, Tokyo Olimpiyatları'nda iddialı Kasapoğlu: "Samsun tarihine isimlerini altın harflerle yazdıracaklar"

İHA

Samsun 61 yıl sonra olimpiyatlara sporcu gönderiyor Bayrak ve Altın, Tokyo Olimpiyatları'nda iddialı Kasapoğlu: "Samsun tarihine isimlerini altın harflerle yazdıracaklar"

Samsun'da yaşayan ve katıldıkları her yarışmada başarılarıyla Türk halkının göğsünü kabartan özel milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Olimpiyata Samsun'da iddialı hazırlanan Bayrak ve Altın'ın tek hedefi ise altın madalya kazanmak.
Özel milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılacak. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, altın kızlarla bir araya gelerek pasta kesti. Eğlenceli geçen etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Fatma Damla Altın, Tokyo Olimpiyatları'na göndereceğimiz ikinci kızımız. Hamdolsun burada emeği geçenleri zikretmek gerekiyor. Özellikle Aytunç Göz hocayı zikretmek lazım. Bu kızlar çok emek verdiler. Şu an Türkiye'yi temsilen Samsun'dan iki kızımızı göndereceğiz. Samsun, Mustafa Dağıstanlı'dan 61 yıl sonra bu sefer iki kızımızı olimpiyata gönderiyor. İnşallah Samsun'u en iyi şekilde temsil edecekler. Kızlarımızdan olimpiyatlarda altın madalya bekliyoruz. İnşallah elde ettikleri başarı sonrası Samsun'da üstü açık arabalarla şehir turu yapacağız ve Samsun'un unutulmaz isimleri olacaklar. Samsun tarihine isimlerini altın harflerle yazdıracaklar" dedi.
Paralimpik Branşlar Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz, "İki kız sporcuyla Samsun'u ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek bizim için çok gurur verici. Bunun için çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Esra ile 8 yıllık çalışmanın emeğini aldık. Fatma Damla'nın Esra'ya katılması bize güç verecek. İnşallah olimpiyatlardan madalya ile dönerek tüm engelli gruplarında ve özel sporcular arasında tarihte ilk olmak istiyoruz. İnşallah bunu da yapacağız. İlkleri yapmaya alıştık. İnşallah bir ilki daha başaracağız" diye konuştu.

"Ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek istiyorum"
Milli sporcu Esra Bayrak, dileğinin gerçek olduğunu söyleyerek, "Diğer arkadaşlarımın da gelmesini istiyordum. Damla ile bu yola çıkmak çok gurur verici. Damla ile el ele Tokyo'ya gitmek çok güzel. Onunla beraber ayyıldızlı bayrağı göklere çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Fatma Damla Altın ise, "61 yıl sonra Samsun'dan Esra ile birlikte olimpiyatlara gitmek çok güzel bir duygu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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