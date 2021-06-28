Başkan Demir: "Özlediğimiz güzel günleri birlikte yaşayacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İlkadım İlçesi Gazi Caddesi’nde esnafa ‘hayırlı işler’ dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 Temmuz’da başlayacak olan normalleşme öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Demir, cep telefonu numarasını vererek 7/24 kendilerine ulaşabileceklerini dile getirdi.

Kendilerinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Demir, “Bu şehirde istihdam oluşturarak, alımsatım ve üretimle ekonomimize katkı sağlayan esnaflarımız bizim için çok değerli. Yeni haftanın ilk iş gününde Gazi Caddesi’ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Hayırlı işler dileklerimizi ilettik" dedi.

Aşılamanın her geçen gün artmasıyla birlikte hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü belirten Başkan Mustafa Demir, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Özlediğimiz güzel günleri birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

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