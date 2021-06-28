Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hastanebaşı Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.D.(35) çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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