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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hastanebaşı Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.D.(35) çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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