Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı

Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Samet E., tartıştığı husumetlisi Samet D.´yi (35) 8 yerinden bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yararlanan Samet D. ise tedavi altına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Samet E. ve Samet D. Hastanebaşı Camisi önünde karşılaştı. Samet E., üzerinde bulunan bıçakla Samet D.´yi vücudunun 8 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Samet D., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Sırtında 6, kolunda 2 bıçak yarası bulunan Samet D.´nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, şüpheli Samet E.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL
2021-06-28 18:07:01
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