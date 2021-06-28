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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik'te spor şenliği başladı

İHA

Canik'te spor şenliği başladı

Samsun Millet Bahçesi'nde düzenlenen Canik Spor Şenliği'nin açılış programında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gelecekte söz sahibi olacak insanlar; bilime, kültüre, sanata ve spora gereken önemi veren toplumlardan çıkacaktır" dedi.
Canik Belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Canik Spor Şenliği açılış programında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 16 gün boyunca devam edecek turnuvalar öncesi gençlere sporla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı, okulların uzaktan eğitime geçtiği pandemi döneminde çocukların ve gençlerin evde kalmada zorlandığına dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin gençleri rahatlatmak, sosyalleştirmek ve pandemi gerginliğinden uzaklaştırmak adına faydalı olduğunu dile getirdi.
Sporun sağlık açısından önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bir nefes sıhhatin ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz yaşadık, gördük, en yakınlarımızda buna şahit olduk. Vücudumuz ve sağlığımız bize emanettir ve onu korumakla sorumluyuz. Vücudumuzu ve sağlığımızı korumanın en güzel yolu da tabi ki spor yapmaktır” diye konuştu.
Sporun insan hayatını disipline ettiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, kullandığı şu ifadelerle Samsun'un dünya çapında pek çok sporcu çıkardığına vurgu yaparak, “Dünya şampiyonu Yaşar Doğu, bu şehrin yetiştirdiği en büyük değerlerimizden biridir. Canik'ten de pek çok milli sporcumuz yetişti, yetişmeye devam ediyor. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu sporcu gençlerimiz var çok şükür. Allah sayılarını artırsın. Özbeöz Canik ilçemizin yetiştirdiği evlatları olarak hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu abileriniz, ablalarınız size birer örnektir. Siz de onlar gibi sporla ilgilenip başarılar elde edebilirsiniz. Canik ilçemizi sporun merkezi haline getiriyoruz. Mevcut spor tesislerimizin yanında yeni kompleksler açıyoruz. Birkaç gün önce özel bir girişim olan Celil Sağır Futbol Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Spor Toto Teşkilâtıyla protokol imzaladık 2022 yılının sonuna kadar 6 milyon liralık dev bir spor salonunu Canik'e kazandırıyoruz. Hasan Doğan Spor Salonu’nun iki katı büyüklüğünde, 400 kişilik seyirci kapasiteli dev bir yatırım. Bunlar hep sizin için, geleceğin nesilleri için. Bazen öyle oluyor ki, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde diplomasi ve siyasetten çok, sportif faaliyetler başrolü oynuyor. Ülkemizin elde ettiği sportif bir başarı bütün kapıları bize açıyor. Ülkemizin adını dünyaya duyuruyor. Bu yönüyle de spora daha çok önem göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
"Gelecekte söz sahibi olacak insanlar bilime, kültüre, sanata ve spora gereken önemi veren toplumlardan çıkacaktır" diyen Sandıkçı, şunları söyledi:
“Eğer bu ülkeyi seviyorsak, bu milleti seviyorsak zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek zorundayız. Sizler bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Ülkemizi ileriye götürecek sizlersiniz. Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Bu milletin umutlarısınız. Siz ne kadar mutlu, ne kadar sağlıklı, ne kadar başarılı olursanız ülkemiz de o kadar başarılı ve güçlü olacaktır.”
Canik Spor Şenliği'nin organizasyonuna sağladığı katkılarından dolayı Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkürlerini sunan Başkan Sandıkçı, Canik'te sporun devam edeceğini sözlerine ekledi. Canik Belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğü ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Canik Spor Şenliği, 28 Haziran14 Temmuz tarihleri boyunca 7 farklı branşta düzenlenecek turnuvalarla devam edecek.
İlk turnuvanın eğlenceli parkur olarak gerçekleştiği şenlikte ilerleyen günlerde bocce, satranç, ayak tenisi, kort tenisi, basketbol, voleybol turnuvalarının da düzenleneceği bilgisi verildi.

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