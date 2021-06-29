Rektör Ünal: “OMÜ Vakfı’nı üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz” OMÜ Vakfı’nın yeni yönetimi belli oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı’nın yeni yönetimi, 2021 yılı 38. dönem olağanüstü genel kurul toplantısıyla belirlendi. Rektör Ünal, OMÜ Vakfı’nı üniversite adına bir güvence olarak gördüklerini söyledi.

OMÜ Vakfı Koleji’nde gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak ile Vakıf Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ile vakıf üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’yü yapmak ve yaşatmak idealiyle kurulan vakıftan, üniversite yönetimi olarak beklentilerini dile getirdi. Özellikle eğitim konusunda vakfın kendi standartlarını belirleyen bir yapıyı oluşturması gerektiğini kaydeden Rektör Ünal, “OMÜ Vakfı Koleji’nin anaokulu, ilk ve ortaöğretim kısımları kuruldu ancak lise kısmının da kurularak yapının tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla OMÜ’nün avantajlarını da kullanmak suretiyle OMÜ Vakfı’nın, Samsun’da yeni bir model oluşturulması lazım” dedi.



“OMÜ Vakfı’nı üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz”

OMÜ Vakfı’nın işletmeleriyle ve materyalleriyle üniversitede görünür olmasının önemine de değinen Rektör Ünal, “OMÜ Vakfı’nın ve temsilcilerinin üniversitemizin birimlerinde yer almasını üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversite vakıfların eğitime ve bilime destek sunmak gibi görevleri bulunduğunu da hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ Vakfı’nın bünyesinde de böyle bir yapılanmanın ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Üniversitelerin varoluş sebebinin en önemli ayağı eğitim. Eğitimde kullanılan bilgi ve materyallerin de dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak sürekli yenilenmesi gerekiyor. Üniversitelerin de kendi ürettiği bilgilerle eğitim vermesi, verdiği eğitimle ait olduğu kurumu beslemesi ve bilgiyi güncellemesi şart. Bu döngüyü gerçekleştirmediği sürece OMÜ’nün varlık nedenini gerçekleştirdiğini iddia etmek mümkün değil. Dolayısıyla OMÜ’nün üniversite sıralamasında önde yer alması için OMÜ Vakfı’nın desteğine de ihtiyacı var. Vakıfla üniversitenin iş birliğini ve yakın ilişkisini sürdürmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Rektör Prof. Dr. Rektör Yavuz Ünal, OMÜ Vakfı’nı kuranları da minnetle andı.

OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy da çalışmalarında şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturduklarını belirterek Vakfın mali ve idari yapısı hakkında bilgiler verdi.

Toplantının gündem maddelerinin ele alınmasının ardından Divan Heyetinin sandık kurulu yetkisini üstlenmesiyle seçime gidildi. Seçim sonunda OMÜ Vakfı’nın yeni yönetimi ise şöyle şekillendi:

Asıl Üyeler: Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. İlhan Aksoy, Prof. Dr. Hamza Çalışcı, Prof. Dr. İsmail Aydemir ve Prof. Dr. Yıldıray Topçu.

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