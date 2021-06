Prostat hastalığının tedavi ve ameliyat yöntemleri

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, hastaların ihmallerinden dolayı ilerleyen süreçte sıkıntılar çıkaran prostat hastalığı için özellikle, 50 yaşın üzerindeki her erkeğin yılda en az bir kez üroloji muayenesinden geçmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan prostat hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Prostat hastalığı erkekler yaşlandıkça kaçışı olmayan bir durum, en önemli unsur prostatların iyi huylu ve kötü huylu arasında belirti olarak hiçbir fark olmamasıdır. Hastaların ihmalinden dolayı doğan sıkıntılar karşımıza çıkmaktadır. 50 yaşın üzerindeki her erkeğin yılda en az bir kez üroloji muayenesinden, üroloji checkup geçmesinde ileriki yıllarında sağlıklı yaşamı için çok önemlidir” dedi.

Teknoloji geliştiği için bazı hastalarda muayeneden doğan çekinceler olduğunu belirten Özkan, "Fakat yeni sistemlerle bu endişeleri de gidermek mümkün, yani ultrason ve kan tetkikleri ile de tanı yapılabilmekte, muayene ile birlikte de altın standart olmaktadır. Cerrahi tedavide özellikle en çok uygulanan yöntem kapalı operasyonlardır. Kapalı operasyonlar ile ilgili son yıllarda yeni bir gelişme meydana geldi. Yine kapalı yöntem daha önce plazma kinetik denilen prostatın idrar yolundan kazınması şeklinde tedavi yapılıyordu. Şu anda da bu yöntem uygulanmakta, arkadan hızla gelen bir tedavi yöntemi daha var. Bu tedavide BipoLEP yada hoLEP adı verilen yine kapalı olarak prostat operasyonudur. Fakat prostatın kapsül içinden sıyrılarak mesane içinde küçük parçalara ayrılıp ameliyatın sonlandırılmasıdır. Bu yöntemle prostatın çok daha iyi temizlendiği sonucuna varıldı. Çıkan sonuçlarında patoloji ile tekrar incelenmesi mümkün ve hastanın bir sonraki senelerde nüks ihtimalini de azaltmakta gibi gözükmektedir. Plazma kinetiğin yerine BipoLEP veya hoLEP alacak mı? almayacak mı? önümüzdeki senelerde daha net görülecektir. Prostat ameliyatlarında her iki yöntemde başarıyla uygulanmaktadır. Prostat hastalarının çözümü olarak gözükmektedir" diyerek sözlerine son verdi.

