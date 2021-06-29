Başkan Demirtaş’tan amatör spor kulüplerine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş’tan amatör spor kulüplerine destek

İHA

Başkan Demirtaş’tan amatör spor kulüplerine destek

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve enerjilerini spor yaparak atmalarının çok büyük önem taşıdığını, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaracak en etkili mücadele yönteminin spor olduğunu söyledi.
İlkadım ilçesinden faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüp başkanları İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek spor kulüplerine verilen nakdi destek için teşekkür ettiler. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette tüm amatör spor kulüp başkanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Demirtaş, “İlkadım’da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Kulüplerimizin pandemi döneminde yaşadığı zorlukların bilincindeyiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına ilçemizde faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimize nakdi destek sunma adına, 5 bin TL bir yardım yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum” dedi.

“Gençleri kötü alışkanlıklarda uzaktan her türlü faaliyetlere destek olacağız”
Amatör sporun gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmada büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Başkan Demirtaş, “Mahallelerimizde yetiştirilen çocuklar bizim için çok kıymetli. Gençleri madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu spordur. O yüzden bu amatör spor hizmetleri çocuklar ve gençlerimiz için çok önemlidir. Ailelerin beceremediği alanlarda spor kulüpleri devreye giriyor. Bu yüzden bu spor kulüplerine çok büyük destekler sağlanması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri ve iş adamlarımızı da işin içine katarak bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Bizler bu işi tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. O yüzden de çok kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Amatör kulüplerimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz”
Başkan Demirtaş’a teşekkür eden Karadeniz Spor Kulübü Başkanı Muharrem Tosun, “İlçemizin ihtiyacı olan futbol sahalarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Bizim için şampiyonluklar hep gelip geçici. Bizim en önemli beklentimiz spor kulüplerimizin devamlılığını sağlamak. Yaşadığımız zorlukları ve sıkıntıları anlattığımızda çözüm odaklı yöntemler arayan ve desteğini esirgemeyen başkanımıza tüm kulüplerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Bakanlık tarafından yapılan yardımlarında takipçisi olacağız”
Hükümetin spor kulüplerine de destek sağlaması gerektiğini ifade eden Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşcan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir destek yapıldı ama miktar olarak azdı ve bazı spor kulüpleri göz ardı edildi. Bütün kulüpler destek alamadı. Bu alamayan kulüpler için spor yetkileriyle bir istişare yaptık ve inşallah yakın zamanda onlara da destek yapılacağı söylendi. Tabii biz bu işin takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.
Programın sonunda Başkan Demirtaş ve amatör kulüp başkanları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prostat hastalığının tedavi ve ameliyat yöntemleri
YEREL HABERLER Prostat hastalığının tedavi ve ameliyat yöntemleri
Samsun’da 'kiralık ev' sıkıntısı
YEREL HABERLER Samsun’da 'kiralık ev' sıkıntısı
Kaynak: “Gençleri nitelikli projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Kaynak: “Gençleri nitelikli projelerle buluşturmayı ...
Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden ...
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
YEREL HABERLER Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Uzmanından 'istismar' uyarısı Ailelere istismar uyarısı: Faillerin yüzde 70’i tanıdık
YEREL HABERLER Uzmanından 'istismar' uyarısı Ailelere istismar ...
Gençler Samsun’u keşfedecek 13 ilçenin her mahallesinden toplam 4 bin 76 öğrenci misafir edilecek
YEREL HABERLER Gençler Samsun’u keşfedecek 13 ilçenin her ...
Rektör Ünal: “OMÜ Vakfı’nı üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz” OMÜ Vakfı’nın yeni yönetimi belli oldu
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ Vakfı’nı üniversitemiz adına bir ...
Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler mezarlıkta kavga etti
YEREL HABERLER Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler ...
Yıldırım: “Bizi şampiyonluğa taşıyacak oyuncular alacağız”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Bizi şampiyonluğa taşıyacak oyuncular ...
Öğretmen AR-GE Projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Öğretmen AR-GE Projesi hayata geçiriliyor
Karadeniz'de 5 ilde vaka sayıları arttı, 12 ilde düştü Artvin, Gümüşhane, Samsun, Sinop ve Bartın’da vaka sayıları arttı, Amasya’da ise aynı kaldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde vaka sayıları arttı, 12 ilde ...
İnatçı yılan otomobilden çıkmadı Vatandaşlar yaşananları film izler gibi izledi
YEREL HABERLER İnatçı yılan otomobilden çıkmadı Vatandaşlar ...
Samsun’daki vaka sayısı 30,97’den 34,36’ya çıktı
YEREL HABERLER Samsun’daki vaka sayısı 30,97’den 34,36’ya çıktı
Canik'te spor şenliği başladı
YEREL HABERLER Canik'te spor şenliği başladı
Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden ...
İlkadım'da yerinde hizmet Yerinde hizmet çadırı Reşadiye Mahallesi ile tekrar hizmete başladı
YEREL HABERLER İlkadım'da yerinde hizmet Yerinde hizmet çadırı ...
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Kendini Türk hekimine emanet etti, 15 yıl süren karın ağrısı son buldu
YEREL HABERLER Kendini Türk hekimine emanet etti, 15 yıl süren karın ...
Özdemir: “Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için” Havza YEG Derneği olağan genel kurulu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Özdemir: “Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için” Havza ...
Bafra'da origami ve taş boyama kursu
YEREL HABERLER Bafra'da origami ve taş boyama kursu
Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı
YEREL HABERLER Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada ...