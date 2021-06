Tavuğun önlenemez yükselişi

Kurban Bayramı’na 1 aydan kısa süre kala kırmızı et fiyatları düşüşe geçerken, tavuk fiyatları ise yükselmeye devam etti.

Yumurta fiyatlarının yükselmesiyle birlikte artmaya başlayan tavuk fiyatları uzun zamandır düşüşe geçmedi. Gelen tepkiler üzerine yumurta fiyatları bir standarda otururken, aynı durum beyaz ette ise gerçekleşmedi. Her geçen ay ortalama 1 TL artan fiyatlar sonucunda şubat ayında 15 TL olan tavuğun kilo fiyatı Haziran’ın son günlerinde 23 TL’ye kadar çıktı. 34 ay önce 28 TL’ye alınan bütün tavuğun fiyatı ise 40 TL’ye kadar yükseldi.



“Ortalama bir bütün tavuk 40 TL”

Tavuk fiyatlarının önlenemez yükselişi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, “Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı ama tavuk fiyatları sabit durmuyor. Yaz sezonu geldi. Mangal sezonu açılacak. 1 Temmuz’dan sonra da ızgara zamanı geliyor. 1 kilo et yerine 3 kilo tavuk alabiliyorsunuz. Talep yükseldikçe fiyatlar daha da yükselecektir. 34 ay önce 15 TL olan tavuğun kilosu şu anda 23 TL’den başlayıp, 28 TL’ye kadar çıkıyor. Doların yükselmesini bahane gösterdiler. Dolar düşünce de fiyatlar düşmedi. Fiyatlar sürekli olarak yükseliyor. Şu anda bir bütün tavuk en az 40 TL. Bunu birkaç ay önce 28 TL’den satıyorduk” dedi.



“Firmalar etikete fiyat yazmayı bıraktı”

Sürekli artan fiyatlar nedeniyle birçok firmanın uzun zamandır etiketlere fiyat yazmadığını da hatırlatan Pamuk, “Firmalar, tavuk paketlerinin üstüne fiyat yazmayı bıraktı. ‘Her ana yolun bir tali yolu vardır’ mantığıyla fiyatı göstermemek için topu bize bırakıyorlar. Firma fiyat yazmadığı için vatandaşın gözünde suçlu biz gibi oluyoruz. Müşteri fiyat soruyor. Söyleyince de üzerinde fiyat yazmadığını ifade ediyorlar. Vatandaşın aklında da keyfi zam mı yapılıyor diye bir algı oluşuyor. Firmalar sürekli zam geldiği için etiketlerde fiyat yazmıyorlar. Yani tavuğun fiyatının bir sonraki sabah ne olacağını satan da alan da bilmiyor” diye konuştu.

Tavuk fiyatlarının çok pahalı olduğunu dile getiren lokanta işletmecisi Gönül Çelik ise şunları söyledi:

“34 ay önceki tavuk fiyatları ile şimdiki fiyatlar çok farklı. Şubat ayında 25 TL’ye aldığımız bütün tavuğu şu anda en az 40 TL’ye alabiliyoruz. Ev yemekleri yaptığımız bir lokantamız var. Sürekli tavuk aldığım için fiyatları takip edebiliyorum. Fiyatlar çok pahalı. Bu duruma el koyulması gerekiyor.”

