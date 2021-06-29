İçtiği ilaçtan zehirlenen genç kadın hayatını kaybetti

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Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlendiği iddia edilen genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Tuba A. içtiği ilaçtan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerinde polis ve ambulans sevk edildi. Evinde yerde yatar halde bulunan Tuba A. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadın acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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