OMÜ, ‘Eğitim Revizyonu’nda ikinci aşamaya geçti

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarında ikinci aşamaya geldi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ile Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, uzaktan konferans yöntemiyle fakülte yöneticileri, programların bölüm başkanları ve akademik personelin yer aldığı yaklaşık 400 katılımcıyla istişare ederek Eğitimde Revizyonu masaya yatırdı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi çağın şartlarına uygun olarak kurumsal kalitesini arttırmak ve stratejik amaçlarını gerçekleştirmek üzere sürekli iyileştirme ve geliştirme yaklaşımını benimsenmesi gerektiğini belirti. Rektör Ünal, bu kapsamda kurumsal kalite bilincinin yaygınlaşması ve sürdürülebilir olması için güçlü bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.



“OMÜ Eğitimde Revizyon Kılavuzu yayınlandı”

“Üniversitenin eğitimde sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde program tasarımından mezunların istihdamına kadar her konuda eğitimöğretim faaliyetlerinin, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde gerçekleştirilecek çalışmaların mahiyeti, program ve ders öğrenme çıktıları ile bu çıktıların ilişkilendirilmesi, eğitimde revizyon eylem planı kontrol listesini içeren OMÜ Eğitimde Revizyon Kılavuzu yayınlandık” ifadelerini kullandı.



“OMÜ’nün geleceğini yüksek bir üniversite olarak görüyoruz”

Yaklaşık 6 aydır Eğitim Revizyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Rektör Ünal, bu süreçte Danışma Kurulu oluşturarak yaptığımız çalışmaları derleyerek mevcut durumla ilgili gelecek misyonunu ortaya koyarak bu süreci takvime bağladıklarını anlattı. Rektör Ünal, OMÜ’nün geleceği yüksek bir üniversite olarak gördüklerinin altını çizerek güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında bilginin ve teknolojik gelişmelerin hızlı geliştiği dünyada OMÜ olarak ARGE çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Ünal, eğitim revizyonun bu süreci desteklemesi açısından önemli olduğunu söyledi.



“İlerleyen süreçte biz de güçlü bir marka değerini hep birlikte başaracağız”

Rektör Ünal, “Eğitim Revizyonu’nun üniversitemizin marka değerine katkı sağlamasını istiyoruz. Aynı zamanda bütün programlarımızın eğitimde aynı başarıyı yakalamasını istiyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi nasıl güçlü marka ise ilerleyen süreçte biz de güçlü bir marka değerini hep birlikte başaracağız” dedi.



“Düşüncesi, ideolojisi ve cinsiyeti ne olursa olsun biz bir ailenin bireyleriyiz”

Duygu birliği ve hedef birliği sağlayarak başarıya ulaşacaklarını söyleyen Rektör Ünal, “Akademik personelin düşüncesi, ideolojisi ve cinsiyeti ne olursa olsun biz bir ailenin bireyleriyiz birbirimize saygı duymak zorundayız. Hepinizin birikimlerini kullanmak ve bunun öğrencilerimize ve idari personelimize yansımasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Topluma verdikleri sözü yerine getirmek için eğitimde revizyonu ilmek ilmek dokunan bir süreç olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, ekonomik olarak bu sürece gerekçe bulmayacaklarını ve Üniversite’nin imkânlarını kullanacaklarını söyledi.



“Hep birlikte elimizi taşın altına koyarsak bu süreç bizi mutlu edecek”

Rektör Ünal şöyle devam etti: “Hep birlikte elimizi taşın altına koyarsak bu süreç bizi mutlu edecektir. 2022 yılının Eylül ayına kadar bütün birimlerin akreditasyona hazır olmasını istiyoruz. Bu yılı bir deneme yılı olacak. Bu dönemde sizlerden gelecek geri bildirimler revizyon çalışmalarının başarıya ulaşmasında oldukça değerli.”

Rektör Prof. Dr. Ünal’ın konuşmasının ardından online toplantıda yönetici ve akademisyenler, fikir, izlenim, talep ve değerlendirmelerini paylaştı. Buluşma genel değerlendirmenin ardından sona erdi.



Eğitimde Revizyon Kılavuzu

Fakülte bazlı yapılan değerlendirme toplantılarından hareketle üniversite genelinde eğitimde güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmesi sürecinde sistematik bir akışın takip edilmesi maksadıyla Eğitimde Revizyon Kılavuzu hazırlandı.

Eğitimöğretimle ilgili tüm revizyon çalışmalarının yer aldığı 22 sayfalık “Eğitimde Revizyon Kılavuzu”; yönetsel yapı, yapılacak çalışmalar, ders öğrenme çıktısı, program çıktıları, ders öğrenme çıktıları ile program çıktılarının (yeterliklerinin) ilişkilendirilmesi, eğitimde güncelleme eylem planı kontrol listesi ve süreç takvimi olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

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