17 yaşındaki lise öğrencisi inşaatın 6. katından düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yaşındaki lise öğrencisi inşaatın 6. katından düştü

İHA

17 yaşındaki lise öğrencisi inşaatın 6. katından düştü

Samsun'da 17 yaşındaki lise öğrencisi babasına yardım etmek için gittiği inşaatın 6. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki Olgun D., 9 katlı inşaatın 6. katından havalandırma boşluğuna düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Olgun D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aynı inşaatta çalışan Olgun D.'nin babası Ahmet D. kendisinin 5. katta bulunduğu sırada bir ses duyduğunu ve baktıklarında oğlunun düşmüş olduğunu gördüklerini söyledi. Ahmet D. oğlunun yardım etmek için inşaata bugün geldiğini iddia etti.
Nöbetçi savcı olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına ...
OMÜ, ‘Eğitim Revizyonu’nda ikinci aşamaya geçti
YEREL HABERLER OMÜ, ‘Eğitim Revizyonu’nda ikinci aşamaya geçti
Sokak ortasındaki falçatalı intiharı polis önledi
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki falçatalı intiharı polis önledi
Pompalı tüfekle intihar girişimini çelik yelekli müzakereci polis önledi
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle intihar girişimini çelik yelekli ...
Sigara külünden eteği tutuşan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sigara külünden eteği tutuşan kadın hayatını kaybetti
Tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçaklayan şahıs ...
Kundakta bebeğiyle aşı oldu
YEREL HABERLER Kundakta bebeğiyle aşı oldu
4. katın balkonunda intihara kalkışıp polislerin üzerine sandalye attı
YEREL HABERLER 4. katın balkonunda intihara kalkışıp polislerin ...
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış Pandemiden bunalan sporcular yaz okullarına merhaba dedi
YEREL HABERLER Samsun'da yaz spor okullarına görkemli ...
İçtiği ilaçtan zehirlenen genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İçtiği ilaçtan zehirlenen genç kadın hayatını ...
Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi
Tavuğun önlenemez yükselişi
YEREL HABERLER Tavuğun önlenemez yükselişi
Başkan Demirtaş’tan amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan amatör spor kulüplerine destek
Prostat hastalığının tedavi ve ameliyat yöntemleri
YEREL HABERLER Prostat hastalığının tedavi ve ameliyat yöntemleri
Samsun’da 'kiralık ev' sıkıntısı
YEREL HABERLER Samsun’da 'kiralık ev' sıkıntısı
Kaynak: “Gençleri nitelikli projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Kaynak: “Gençleri nitelikli projelerle buluşturmayı ...
Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden ...
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
YEREL HABERLER Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Uzmanından 'istismar' uyarısı Ailelere istismar uyarısı: Faillerin yüzde 70’i tanıdık
YEREL HABERLER Uzmanından 'istismar' uyarısı Ailelere istismar ...
Gençler Samsun’u keşfedecek 13 ilçenin her mahallesinden toplam 4 bin 76 öğrenci misafir edilecek
YEREL HABERLER Gençler Samsun’u keşfedecek 13 ilçenin her ...
Rektör Ünal: “OMÜ Vakfı’nı üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz” OMÜ Vakfı’nın yeni yönetimi belli oldu
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ Vakfı’nı üniversitemiz adına bir ...
Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler mezarlıkta kavga etti
YEREL HABERLER Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler ...
Yıldırım: “Bizi şampiyonluğa taşıyacak oyuncular alacağız”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Bizi şampiyonluğa taşıyacak oyuncular ...