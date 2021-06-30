Samsun'da tarlaya ve demir yolu kenarına kenevir ekmeye gözaltı

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Samsun'da tarlasına ve demir yolu kenarına kenevir bitkisi ektiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarlasına ve demir yolu kenarına kenevir bitkisi ektiği iddia edilen A.K.'yi (52) gözaltına aldı. Ekili alanda 495 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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