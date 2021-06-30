Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 2-3 kat büyütmek istiyoruz" Havza OSB'de yatırım incelemesi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yoğun talep alan Havza Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) mevcut halinden 23 kat büyütmek gibi girişim içerisinde olduklarını söyledi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası devam eden, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen unlu mamuller üretimi yapacak olan tesislerin inşasında incelemelerde bulunuldu.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Erkan Acar ile birlikte 4 milyon 600 bin lira hibe ile kurulan ve unlu mamuller üretecek olan tesislerin inşa çalışmalarını yerinde inceledi ve yatırımcı iş adamları Ali Turhan ve Kemal Acun’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, "Havza OSB yoğun talep görmekte. Havza Organize Sanayi Bölgemizi mevcut halinden iki üç kat büyütmek gibi girişim içindeyiz. Mevcut parsellerimize yoğun talep var. Havza OSB, Havza’da istihdamı sağlayarak göçü önleyecek" dedi.

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