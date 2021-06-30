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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMÜ öğrenci projelerinde çıtayı yükseltti

İHA

SAMÜ öğrenci projelerinde çıtayı yükseltti

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, ön lisans ve lisans öğrencileri ile akademisyenlere yönelik olarak TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ve 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, akademisyenler ve öğrencilerin ilgi ve katılım gösterdiği toplantıda her iki destek programının amaç, kapsam, içerik ve başvuru yöntemleri konuşuldu. Özellikle programların önceki dönemlerden farklılıkları dile getirildi. Süreçte öğrencilerin danışman hocalarının yanı sıra TTO’ya da teknik destek almak için ulaşabilecekleri vurgulandı.
Öğrencilerin proje fikirleri doğrultusunda hem akademik hem de sanayiye yönelik projeler geliştirmeleri, sanayi projeleri ile üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde ARGE ve Tasarım Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, Teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak.
Bir önceki dönemde yüzde 78’lik başarı oranı ile 7 öğrenci projesinin başarılı bulunduğu Samsun Üniversitesi’nden TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği için bu dönem daha yüksek sayıda öğrenci projesi ile başvuru yapılması hedeflenmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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