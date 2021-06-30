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Karadeniz’de 18 ilde 6 milyon doza yakın aşı uygulandı 18 ilde 1 milyon 882 bin 961 kişinin aşılanma süreci tamamlandı

İHA

Karadeniz’de 18 ilde 6 milyon doza yakın aşı uygulandı 18 ilde 1 milyon 882 bin 961 kişinin aşılanma süreci tamamlandı

– Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde toplam 5 milyon 592 bin 761 doz aşı yapılırken, 1 milyon 882 bin 961 kişinin aşılanma süreci tamamlandı.
Türkiye’de hızlanan ve 18 yaşa kadar düşen aşı uygulaması her geçen gün artarak devam ediyor. Aşılanma oranı en yüksek ilk 10 il arasında 2 ili bulunan Karadeniz Bölgesi’nde bu zamana kadar 3 milyon 709 bin 800 birinci doz, 1 milyon 882 bin 961 ikinci doz olmak üzere toplam 5 milyon 592 bin 761 doz aşı yapıldı. Karadeniz’de en çok aşı 902 bin 301 doz ile Samsun’da yapılırken, en az aşı ise 40 bin 320 doz ile Bayburt’ta uygulandı. Öte yandan Amasya’da aşılama oranı yüzde 67,66 (Türkiye’de en iyi 2. aşılama oranı), Sinop’ta ise aşılama oranı yüzde 64,03 (Türkiye’de en iyi 10. aşılama oranı) olarak dikkat çekti.

18 ilde 1 milyon 882 bin 961 kişinin aşılanma süreci tamamlandı
Artvin’de 85 bin 34 birinci doz, 43 bin 636 ikinci doz olmak üzere 128 bin 670 doz aşı uygulandı. Rize’de 155 bin 290 birinci doz, 79 bin 175 ikinci doz olmak üzere 234 bin 465 doz aşı uygulandı. Trabzon’da 364 bin 12 birinci doz, 190 bin 226 ikinci doz olmak üzere 554 bin 238 doz aşı uygulandı. Bayburt’ta 26 bin 888 birinci doz, 13 bin 432 ikinci doz olmak üzere 40 bin 320 doz aşı uygulandı. Gümüşhane’de 44 bin 377 birinci doz, 25 bin 145 ikinci doz olmak üzere 69 bin 522 doz aşı uygulandı. Tokat’ta 266 bin 220 birinci doz, 139 bin 228 ikinci doz olmak üzere 405 bin 448 doz aşı uygulandı. Giresun’da 224 bin 544 birinci doz, 125 bin 469 ikinci doz olmak üzere 350 bin 13 doz aşı uygulandı. Ordu’da 375 bin 898 birinci doz, 189 bin 762 ikinci doz olmak üzere 565 bin 660 doz aşı uygulandı. Samsun’da 603 bin 128 birinci doz, 299 bin 173 ikinci doz olmak üzere 902 bin 301 doz aşı uygulandı. Amasya’da 178 bin 155 birinci doz, 88 bin 481 ikinci doz olmak üzere 266 bin 636 doz aşı uygulandı. Sinop’ta 109 bin 571 birinci doz, 62 bin 769 ikinci doz olmak üzere 172 bin 340 doz aşı uygulandı. Çorum’da 253 bin 347 birinci doz, 123 bin 993 ikinci doz olmak üzere 377 bin 340 doz aşı uygulandı. Kastamonu’da 185 bin 434 birinci doz, 100 bin 806 ikinci doz olmak üzere 286 bin 240 doz aşı uygulandı. Karabük’te 114 bin 493 birinci doz, 58 bin 115 ikinci doz olmak üzere 172 bin 608 doz aşı yapıldı. Bartın’da 103 bin 453 birinci doz, 49 bin 734 ikinci doz olmak üzere 153 bin 187 doz aşı yapıldı. Zonguldak’ta 291 bin 212 birinci doz, 141 bin 539 ikinci doz, 432 bin 751 doz aşı uygulandı. Bolu’da 159 bin 119 birinci doz, 77 bin 408 ikinci doz olmak üzere 236 bin 527 doz aşı uygulandı. Düzce’de 169 bin 625 birinci doz, 74 bin 870 ikinci doz olmak üzere 244 bin 495 doz aşı uygulandı.
Türkiye genelinde ise 34 milyon 417 bin 197 birinci doz, 15 milyon 64 bin 256 ikinci doz olmak üzere toplam 49 milyon 481 bin 453 doz aşı uygulandı. Bu aşılardan 3 milyon 709 bin 800 birinci dozu, 1 milyon 882 bin 961 ikinci dozu olmak üzere 5 milyon 592 bin 761’i Karadeniz’de bulunan 18 ilde uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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