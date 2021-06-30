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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslan, Samsun TSO’da

İHA

Arslan, Samsun TSO’da

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı(TSO) ziyaret etti.
Halkbank tarafından organize edilen ve güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarının girişimcilik hikayeleri ile yer aldığı, “Üreten Kadınlar” konulu toplantıya katılmak üzere Samsun’a gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir ve beraberindeki heyet ile birlikte, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Arslan, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Beytekin ve Süleyman Hızır, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi tarafından karşılandı.

Arslan’a teşekkür etti
Bafra TSO Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral’in de bulunduğu ziyarette Meclis Başkanı Haluk Akyüz, oda projeleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında Arslan’ı bilgilendirdi. Akyüz ayrıca, özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere her zaman üreten ve istihdam sağlayan KOBİ’lere desteklerinden dolayı Arslan’a teşekkür etti. Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Osman Arslan, misafirperverliklerinden dolayı Samsun TSO yönetimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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