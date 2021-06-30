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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Subaşı’nın yüzde 55 tamam

İHA

Subaşı’nın yüzde 55 tamam

Samsun'da "Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi"nin yüzde 55'i tamamlandı.
Tarihi Sa’di Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi’ni yeniden Subaşı Meydanı’nda yaşatacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi sayesinde hem otopark sorunu çözülecek hem de tarihi eserler geleceğe aktarılacak. Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaları tüm hızla süren projede 305 adet fore kazığın tamamı yapıldı. 19 ve 17 metre boyundaki 143 adet ankrajın tamamı bitirildi.

Fiziki gerçekleşme yüzde 55
Kalıp çalışmaları başlayan projenin inşaat çalışmalarını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Meydanlar şehrin kimliğini yansıtıyor. Her şehir meydanıyla anılıyor. Biz de Subaşı projemiz ile hem tarihimizi gün yüzüne yeniden çıkarıyoruz hem de buradaki otopark sorununu çözüyoruz. Saathane Meydanı gibi Subaşı Meydanı da tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Çünkü meydanın alt ve üst yapısı geçmişin hatıralarıyla dolu. Şu anda yapılan proje ile yıkılan, yok edilen, kentin hafızasından silinen tarihi ve sanatsal eserlerimizi yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Çalışmalar kapsamında fiziki gerçekleşme yüzde 55. İnşaat hızla ilerliyor. İnşallah şehrimizin bu bölgedeki park sorununu büyük oranda çözeceğiz" dedi.
Tamamlandığında meydanın bambaşka bir hüviyete kavuşacağını belirten Başkan Demir, “Subaşı Meydanı Samsun’un kalbi. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. Mekanik sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek. Tam otomatik otopark, sürücülerin araçlarını el değmeden park etmelerine olanak sağlayan bir sistem. Bu proje ile Samsun'a şehircilik anlamında da estetik bir katkı yapmış olduk. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Subaşı Meydanı proje tamamlandığında bambaşka bir hüviyete kavuşacak. Esnafımızın mağdur olmaması adına inşaat çalışmalarını kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcıyoruz" dedi.
Başkan Demir, Subaşı incelemesi sonrasında esnafları da ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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