Asansör boşluğuna düşen parasını almak isterken, kolu sıkıştı

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Oğuzhan UYSAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, asansör boşluğuna düşen parasını almak isteyen Ayşe Ecrin Su Demir'in (10) kolu asansör boşluğuna sıkıştı. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi´nde meydana geldi. Ayşe Ecrin Su Demir, 5'inci katta bulunan evine gitmek için apartmanın asansörüne bindi. Demir´in elinde bulundurduğu para, asansör boşluğuna düştü. Parasını almak isteyen Demir´in sağ kolu, asansörün başka bir kattan çağırılması üzerine kabin ve duvar arasına sıkıştı. Küçük kızın sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi küçük kızın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Ayşe Ecrin Su Demir, olay yerindeki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSALHakan AKGÜN

2021-06-30 18:50:33



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