Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversiteli öldü



Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, teyzesini ziyarete gittiği 5´inci kattaki evin balkonunda dengesini kaybederek düşen üniversite öğrencisi Berkay Kalafat (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencisi Berkay Kalafat, ziyaret için teyzesinin evine geldi. Kalafat, 10 katlı binanın 5´inci katında bulunan evin balkonundan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalafat´ı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Kalafat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kalafat´ın önce telefonunun ardından da kendisinin düştüğünü belirledi. Kalafat´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-30 20:45:45



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